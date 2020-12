[FOTO, VIDEO] JUVENTUS – ATALANTA 1:1: Ronaldo promašio penal; Pierluigi Gollini obranio velikom Portugalcu i bacio ga u očaj

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Atalanta su u Torinu odigrali 1:1 uz promašeni jedanaesterac Cristiana Ronalda.

Atalanta je u Torino doputovala uzdrmana sukobom trenera Gian Piera Gasperinija i kapetana Papua Gomeza, te oslabljena neigranjem ozlijeđenih Josipa Iličića, Maria Pašalića, Mattie Caldare i Cristiana Piccinija, no “La Dea” je uspjela osvojiti bod kod prvaka.

Juventus je poveo u 29. minuti sjajnim golom Federica Chiese sa 20-tak metara. No, gosti su u nastavku uspjeli izjednačiti, a jednako lijep pogodak i to gotovo sa istog mjesta zabio je Remo Freuler u 57. minuti.

Domaćin je samo tri minute kasnije mogao do novog vodstva, no Cristiano Ronaldo nije realizirao kazneni udarac. Njegovu namjeru pročitao je Pierluigi Gollini. OVDJE pogledajte taj trenutak.

Juve je fantastičnu priliku imao i u 62. minuti, no Gollini je zaustavio i Moratin udarac.

