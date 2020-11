Očito je ja se Ibra i Ante dobro razumiju, što se i vidi na terenu

Nogometaši AC Milana upisali su novu pobjedu u talijanskom prvenstvu nakon što su u nedjelju u 6. kolu u gostima dobili Udinese s 2:1. Milan je na vrhu tablice s pet pobjeda i jednim remijem.

Bila je to utakmica u kojoj je ponovno briljirao Zlatan Ibrahimović, a nakon više od mjesec dana pauze zbog ozljede lakta na teren se vratio hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić, koji je ušao u igru u 71. minuti.

Milan je poveo u 18. minuti, a pogodak je namjestio Zlatan Ibrahimović. On je odlično uštopao dugački pas upućen u 16-erac i potom je dao povratnu loptu za Francka Kessiéja, koji trese mrežu. Domaćini su izjednačili iz penala, kojeg je 48. minuti realizirao Rodrigo De Paul.

No, u 83. minuti ponovno na scenu stupa Ibrahimović. Rebić je oštro ubacio u peterac protivnika, loptu je neuspješno pokušao izbaciti branič Udinesea Sebastian De Maio, ali ona je otišla okomito i Ibrahimović je u padu preko glave zatresao mrežu.

Sjajan odnos

Nakon što je zabio gol, Zlatanu je u gužvi Rebić opalio dvije “čvrge”, onako prijateljski, a kasnije ga je Zlatan zagrlio i nešto mu rekao. Po gestikulacijama bi se dalo zaključiti da mu je podijelio pohvale i ohrabrio ga zbog njegove dobre igre po povratku s pauze. Snimku gola i proslave pogledajte OVDJE.

Ova scena govori sve o odnosu dvojice najboljih igrača Milana. Zlatan je inače strog prema svojim suigračima, on je neosporni autoritet u svlačionici i osjetili su to mnogi, a netko drugi bi za te “čvrge” možda dobio i high-kick u glavu. No očito je ja se Ibra i Ante dobro razumiju, što se i vidi na terenu.

Milan još uvijek drži prvo mjesto na ljestvici Serie A sa 16 bodova, neporaženi su uz samo jedan remi u šest utakmica. Iza njih je na 14 bodova, iznenađujuće, Sassuolo.