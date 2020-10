[VIDEO] JEDVA ČEKAMO DA OVO IZVEDE NA TERENU: Ibrahimović demonstrirao novi trik i izgleda zaista brutalno

Legendarni nogometaš i samoprozvani “bog Milana”, Zlatan Ibrahimović, započeo je novu sezonu baš onako kako je završio staru, u sjajnoj formi. Zlatan je u tri utakmice zabio pet golova i od toga je dva utrpao Interu u velikom derbiju, a u međuvremenu je prebolio i koronavirus.

Neuništivi Zlatan sada se priprema za nastup u Europa ligi protiv Celtica, a na treningu uoči te utakmice demonstrirao je novi trik koji bi možda mogao iskoristiti baš protiv neugodnih Škota.

Vježba je, vjerojatno, bila povezana s driblingom, odnosno, Zlatan je morao preći trenera i zabiti gol, a to je napravio na vrlo elegantan način. Prebacio je jednim potezom loptu preko glave trenera i zatim hladnokrvno zabio.

Pogledajte kako je to izgledalo…

Cool as you like from Zlatan Ibrahimovic… 😎❄ pic.twitter.com/zapVCOI91U

— Sky Sports (@SkySports) October 21, 2020