[VIDEO] JE LI OVA BAHATA IZJAVA NALJUTILA BAVARCE? Vjerujemo da je Vidalu ovo škola i da će drugi put pametnije

Prisjele su vjerojatno Arturu Vidalu njegove izrečene riječi prije utakmice. I ovo mu je takva škola da mu i Gibonni na tome zavidi. Vidalu su zasmetale neke izjave Bayernovih legendi koje su sumnjale u snagu katalonske momčadi. I onda je odlučio reći Bavarcima što ih ide…

[FOTO, VIDEO] BAŠ SU IH DOBRO… : Jedna šaljiva montaža najbolje opisuje što se Barci dogodilo na Luzu; Upravo se svi sprdaju s peterostrukim prvakom Europe

“Bayern iza sebe ima spektakularnu godinu, osvojili su Bundesligu i Kup, ali mi smo Barca i proći ćemo”, počeo je Vidal i prokomentirao komentare iz Njemačke:

“Nije me briga što govore Matthaus (legendarni igrač Bayerna op.a.) ili njihovim čelnici. Ako oni misle da će nas lagano eliminirati, onda trebaju znati da nismo klubovi iz Bundeslige koje im je lagano pobjeđivati.”

This statement by Arturo Vidal angered Bayern😂😂😂 to run riot on Barca today😂 pic.twitter.com/g9G9LsuQCK

Do you reckon Vidal might regret saying this? pic.twitter.com/KU4anrv7cn

Remember Vidal said @FCBayernEN were not going to play a bundeliga team but the best team in the world. #FCBFCB pic.twitter.com/qHHG582Xz8

— ojobile innocent (@OjobileInnocent) August 14, 2020