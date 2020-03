JE LI ODLUKA DONESENA NA LINIJI ZAGREB-MEĐUGORJE, ZAŠTO SU SE TAKO PONIJELI PREMA IGRAČIMA? ‘Da jednom rašćistimo te stvari…’

‘Ovu je odluku donijela uprava kluba, na temelju analize koje su provele stručne službe kluba, osobito one financijske’

Član uprave Dinama Krešimir Antolić gostovao je u subotu navečer u studiju RTL-a kod Marka Vargeka. Razlog njegovog gostovanja u sportskim minutama “RTL-a Danas” je raskol u samom klubu. Nakon što su igrači i trener Nenad Bjelica odbili odluku čelnika hrvatskog prvaka o smanjenju plaća zbog toga što im se nije svidio način na koji je to napravljeno, bez konzultacija, otkaz je dobio čitav stručni stožer.

Igrači ne smiju ništa govoriti

Igrači ne smiju ništa govoriti, a novinarskim kanalima proširile su se razne verzije priče. Ona najčešće spominjana kaže da igračima nije toliko zasmetala svota koje bi se morali odreći, već način i trenutak na koji su saznali za klupske planove. Tako da ih nitko nije ništa pitao, vidio s njima što i kako, da su pronašli zajedničko rješenje, već da ih je klub samo obavijestio da je to tako i točka.

Uprava smijenila kompletan stručni stožer i poslala jasnu poruku Bjelici

Klub je, tako, smijenio čitav stručni stožer od šest ljudi, što je bila poruka Bjelici kako je završio svoju priču na klupi Dinama. Čelnici kluba žele da Bjelica sam podnese ostavku, jer ako mu oni daju otkaz, morat će mu platiti dva ugovora.

On to, pametno i očekivano, nije napravio u četvrtak kad je saznao da su mu svi stožernici smijenjeni, nije ni do gostovanja Krešimira Antolića. Naravno, sve se može brzo promijeniti, može biti dovoljan jedan telefonski razgovor s čelnicima kluba, pa da se priča o Dinamovu treneru i zaključi. Bjelica već jedno vrijeme ima trzavica s Mamićima…

‘Naša odluka nije usmjerena prema Nenadu Bjelici, igračima, kao niti stručnom stožeru’

“U javnosti se pojavila prevelika hektika i histerija oko jedne legitimne odluke vodstva i uprave kluba. Sigurno da ta naša odluka nije usmjerena prema Nenadu Bjelici, igračima, kao niti stručnom stožeru, ona je utemeljena na činjenicama krize u kojoj se trenutno nalazi svijet, prema tome Nenad Bjelica je napravio s igračima koje je dobio u ruke odlične rezultate. Međutim, niti jedan pojedinac, pa tako niti Nenad Bjelica, ne bi sve to uspio napraviti da je imao podršku uprave kluba, kompletnog kluba i sinergiju s navijačima”, bila je izjava Krešimira Sntolića donesena u jeku opravdane sumnje da je “krizna odluka” donesena na relaciji Zagreb – Međugorje!

Je li odluka donesena na relaciji Zagreb – Međugorje?

“Da jednom rašćistimo te stvari. Dinamo vodi uprava kluba. Uprava kluba ima troje članova na čelu s Vlatkom Peras. Ovu je odluku donijela uprava kluba, na temelju analize koje su provele stručne službe kluba, osobito one financijske. Zdravko Mamić je savjetnik Dinama, kojeg mi za savjete koristimo kad mislimo da je to potrebno. Koristeći njegovo iskustvo i energiju koju je ugradio u Dinamo, međutim ovo je isključivo naša odluka i mi iza je stojimo. On je o toj odluci obaviješten, neću prepričavati detalje tog obavještavanja, ali jednostavno je podržao, nije imao što nego podržati”, jasno je rekao Krešimir Antolić, koji je komentirao igrače i trenera Bjelicu:

Zašto nisu članovi Uprave prvo konzultirali igrače?

“Nakon što su napravili nacrt odluke i mjera, mi smo s tim upoznali i trenera Bjelicu telefonom jer nije u Hrvatskoj, i kapetana ekipe, te napravili sastanak sa igračkom delegacijom, i oni su sve znali, znali su detalje. Međutim, oni su decidirano tada odbili ono što smo mi htjeli donijeti, i još smo ih tu istu večer pismeno obavijestili o detaljima onih mjera koje mi planiramo poduzeti”.

‘Ja mogu reći da je istina ovo što sam vam ja kazao’

Na pitanje voditelja Marka Vargeka o gore spomenutom što se tiče igrača, Mamićev čovjek od povjerenja i bivši načelnik Odjela općeg kriminaliteta zagrebačke policije, govori kako je ovo što je rekao istina:

“Ja mogu reći da je istina ovo što sam vam ja kazao. Ne bih više otvarao frontove”, jasno je dao do znanja Krešimir Antolić i prokomentirao Bjeličinu sudbinu i pat poziciju u kojoj se nalazi klub glede Dinamovog stratega, još uvijek službenog…

Pat pozicija kluba i Bjeličina sudbina

“Ne znam što će on, ja ne idem dalje od toga, od činjenice da gospodin Bjelica aktualni Dinamov trener i da ima ugovor još 16 mjeseci s Dinamom”.

