[VIDEO] JAKO RIJETKO ĆETE VIDJETI KOVAČA U OVAKVOM IZDANJU: Procurila snimka iz svlačionice Monaca nakon skalpiranja PSG-a

U derbiju 11. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, velikim je preokretom kao domaćin svladao Paris SG sa 3-2 (0-2).

Parižani su dominirali prvim poluvremenom te poveli 2-0 golovima Mbappea (15, 37-11m), a usto su im još poništena dva gola zbog malih zaleđa. Kovač je u nastavak utakmice krenuo s veteranom Fabregasom koji se pokazao kao ključni čovjek za preokret.

On je bio začetnik obje akcije iz kojih je Volland (52, 65) postigao pogotke za poravnanje da bi upravo Frabregas (84-11m) iz kaznenog udarca nakon prekršaja Dialla osigurao potpuni preokret. Diallo je zbog svog prekršaja i isključen pa je Paris SG završnicu igrao sa desetoricom.

Nakon utakmice uslijedilo je ludo slavlje u svlačionici, a procurila je i snimka kratkog Kovačeva govora povodom skalpiranja PSG-a.

“Vidite li što je moguće samo ako vjerujete u to”, pitao je Kovač svoje dečke.

When you come back from 2-0 to beat PSG 🥳pic.twitter.com/FacrtnLUwO

— Goal (@goal) November 21, 2020