U rurskom derbiju Borussia Dortmund je na sablasno praznom Signal Iduna Parku s uvjerljivih 4:0 svladala Schalke i tako se privremeno približila vodećem Bayernu na samo jedan bod. Za vodstvo u 29. minuti pobrinuo se Erling Haaland, nakon sjajne akcije u kojoj je Brandt izbacio Thorgena Hazarda, a ovaj iz prve ubacio pred vrata, gdje je spreman bio 19-godišnji norveški napadač.

Proslava je bila primjerena sigurnosnim mjerama. Njegov slavljenički ples suigrači su popratili pljeskom sa sigurne distance.

Prvi od svoja dva pogotka Portugalac Raphael Guerreiro postigao je u 45. minuti, a drugi u 63. minuti za konačnih 4:0. U strijelce se upisao i Thorgan Hazard u 48. minuti, kojemu je asistirao Julian Brandt, baš kao i kod prvog pogotka Guerreira.

Posebno je impresivna bila proslava Borussijinih nogometaša koji su se pravili kao da su s njima njihovi navijači na stadionu. Haaland i društvo došli su do prazne tribine, tzv. žutog zida i proslavili svoju pobjedu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Strange end of a strange #Revierderby: #BVB players celebrate after 4-0 victory in front of the empty yellow wall! #BVBS04 @SPORT1 @BVB pic.twitter.com/xz3AVXEldz

— Patrick Berger (@berger_pj) May 16, 2020