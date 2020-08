[VIDEO] GUARDIOLA NIJE MOGAO VJEROVATI ČEMU SVJEDOČI: Ovako je Lyon milijune navijača diljem svijeta bacio u očaj

Znao je Pep Guardiola da ga u četvrtfinalu čeka paklena momčad. Nije Lyon bez razloga izbacio Juventus u dvije utakmice. I u 24. minuti se u to uvjerio.

UŽIVO, MAN CITY – LYON: GOOOL, Lyon šokirao moćne Građane s 18 metara; Kakav majstorski pogodak

Naime, Lyon je poveo s 1:0. Garcia je bio uklizao, ali lopta je opet došla u noge Corneta koji je loptu poslao po tlu s nekih 18 metara u bliži kut i na polovici prvog poluvremena je šokirao Pepa Guardiolu koji je odmah sjeo na klupu zabrinuto, pa se ponovno digao kad je vidio da će doći do VAR provjere.

Za napomenuti kako je Maxwel Cornet postao tek treći strijelac Lyona u Ligi prvaka ove sezone, nakon Memphis Depayja koji je zabio 6 golova i Houssem Aouara s jednim golom.

Maxwell Cornet becomes just Lyon’s third goalscorer of the #UCL campaign, after Memphis Depay (6) and Houssem Aouar (1).

A pinpoint finish to disrupt the script. 🎯 👀 pic.twitter.com/VmIwICO45k

— Statman Dave (@StatmanDave) August 15, 2020