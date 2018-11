[VIDEO] GOLMAN ZABIO GOLMANU: Pogledajte nevjerojatan pogodak s čak 90 metara

Apsurdna situacija dogodila se na prijateljskom susretu

Nogometni tereni često nam prirede zabavne predstave, a neke su toliko bizarne da ih se reprizira na desetke puta. Jedna takva scena dogodila se danas na prijateljskom susretu Jordana i Indije, a glavni akteri su bili vratari obje momčadi.

S gola na gol

Naime, Jordan je slavio 2:1, a u vodstvo je došao u 25. minuti nakon nevjerojatnog pogotka svog vratara Amera Shafija ili, bolje rečeno, još nevjerojatnijeg kiksa kolege Singha Sandhua na drugoj strani.

Indijski golman izveo je indirekt nakon zaleđa Jordana gotovo pa pred svojim vratima, ali je to učinio očajno i ispucao loptu Shafiju u naručje. No, onda je jordanski golman, shvativši da je Sandhu daleko ispred svog gola, ispucao loptu sve do ruba protivničkog šesnaesterca, a ona je prevarila Sandhua i završila u mreži.