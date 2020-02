[VIDEO] GENIJALAN ODGOVOR DINAMA NA PROZIVKE OSIJEKOVA ŠEFA: ‘Prilažemo snimku koja će reći dovoljno sama za sebe’

Kritika je upućena jer je sudac Marin Vidulin u prvih 16 minuta pokazao dva žuta kartina Domitriju Lopi

Dinamo je odlučio službeno odgovoriti na prozivke predsjednika Osijeka, Ivana Meštrovića, koji je ranije izjavio kako zagrebački klub sigurno ne bi imao sudački tretman kakav je imao Osijek na utakmici prošlog kola s Interom (1:1).

“Ljuti nas što kod hrvatskih sudaca nemamo isti tretman kao naši konkurenti. Baš me zanima bi li igraču Dinama ili Hajduka tako lako i brzo bila pokazana dva žuta kartona. Čisto sumnjam i to je nešto zbog čega nećemo šutjeti. Mislite li da bi Osijeku VAR dosudio tri kaznena udarca? Nisu problem pogreške, one se događaju, ali ako suci nemaju isti kriterij prema svima, onda imamo ozbiljan problem”, rekao je nakon što je njegov igrač dobio crvenu karton.

Odgovor Dinama

Kritika je upućena jer je sudac Marin Vidulin u prvih 16 minuta pokazao dva žuta kartina Domitriju Lopi. Prvi mu je potpuno opravdano dao nakon 35 sekundi utakmice kada je ovaj s dvije noge uklizao protivniku i krvnički ga srušio na travu. Zatim je dobio drugi žuti zbog simuliranja u 16. minuti.

Potom je uslijedio i odgovor iz Dinama i to u obliku videa te su zapravo time sve rekli.

“Prilažemo video koji će reći dovoljno sam za sebe”, poručili su i objavili video.