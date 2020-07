[VIDEO] DOSAD NEVIĐENI GOL KOD RONALDA: Španjolci su primijetili vrlo zanimljiv detalj kod posljednjeg Cristianova pogotka

Madridski As tvrdi da je Ronaldo kod drugog gola napravio nešto što se kod njega rijetko može vidjeti

Nogometaši Juventusa napravili su veliki korak ka obrani naslova svladavši na svom stadionu u 34. kolu Serie A rimski Lazio s 2-1. Lazio se dobro držao sve do 51. minute kada je Bastos igrao rukom u svom šesnaestercu, a Cristiano Ronaldo iz penala doveo Juve u vodstvo. Samo tri minute kasnije Luiz Felipe griješi i predaje loptu Dybali, koji nesebično poslužuje Ronalda za Portugalčev 30. gol sezone.

E sada, madridski As tvrdi da je Ronaldo kod drugog gola napravio nešto što se kod njega rijetko može vidjeti. “Ronaldo je zabio gol kakav još nije viđen u njegovom repertoaru”, piše As. A o čemu je na koncu riječ?

Naime, Ronaldo je na svojoj polovici zajedno s Dybalom napravio pressing na Luiza Felipea i kada su mu oteli loptu zajedno su iznijeli kontru s time da je Cristiano prepustio Dybali vođenje lopte, a on je pritom pazio na to da ne upadne u ofsajd-zamku. Na koncu mu je Dybala vanjskom dodao i Ronaldo je samo napravio “tap-in”. Teško se zapravo i prisjetiti kada je i je li Ronaldo ikada ovako zabijao, obično je to iz neke izrađene akcije, nekog individualnog bljeska, prekida ili nešto slično, ali ovako, da je sa svoje polovice pressingom ukrao loptu i istrčao je i na koncu zabio. Da, dosta se teško sjetiti.

Zanimljivo, Sarri je baš uoči utakmice s Lazijom kritzirao vlastitu momčad rekavši kako cijela momčad pati jer se napadači premalo rade pressing na protivničku obranu. Sada mu se, eto, želja i ostvarila.

Gol pogledajte OVDJE.