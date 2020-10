[VIDEO] DIVLJAČKA TUČNJAVA U BiH: Otac slavnog nogometaša Evertona mlatio se s MMA borcem nasred ulice. Kamera snimila sve

Ferizović je istaknuo kako je Bešiću možda slomio nogu jer ga je morao zadržati do dolaska policije

Prije nekoliko dana dogodio se jedan poprilično nasilan incident na ulicama Srebrnika u Bosni i Hercegovini. Nasred ulice fizički su se sukobili Meho Bešić otac slavnog BiH nogometaša iz redova Evertona i MMA borac Fahrudin Ferizović.

Ferizović je za Dnevni avaz otkrio što se dogodilo. “On je gradio kuću pa je od mene posudio 11.000 eura. Dakle, dužan mi je novac. Njegov sin Muhamed vratio je znatan dio duga, ali ostalo je spornih 2000 eura koje sam čekao da mi donese. Problemi su nastali kada mi je počeo prijetiti. To je učestalo od kada je izašao iz zatvora. Više puta me prijavljivao policiji, a u stvari on je meni prijetio. Slao mi je fotografije automatskih pušaka, pozivao me je putem telefona i psovao. Sve sam to uredno prijavio policiji. Govorili su mi da me traži te da sa sobom nosi pištolj”, rekao je Ferizović.

Što se dogodilo?

Zatim je opisao što se točno dogodilo na ulici. “Zaletio se vozilom u mene. Skrenuo sam i izbjegao ga. Izašao je iz automobila i nasrnuo na mene. Pokušavao sam ga smiriti. U jednom trenutku zavukao je ruku u džep, tada sam ga polugom savladao i oborio na asfalt. Ozlijedio sam ga, ali samo sam se branio. Za njegov dug imam svjedoke. Kao čovjek sam mu posudio i njegov sin preuzeo je dug. Za ostatak duga kao polog mi je dao sat. Taj sat je posebna serija Wayne Rooney koja je izdana kada je taj igrač prešao iz Manchester United u Everton. Muhamed je dobio taj sat i dao ga ocu, a on ga je kod mene založio. Govorio sam mu da ću ga vratiti kada mi da novac”, otkrio je MMA borac.

