[VIDEO] DEGUTANTNE SCENE NA UTAKMICI EUROPA LIGE: Navijači Ajaxa napali žene, djecu i četveromjesečnu bebu igrača Getafea

Gađali su ih upaljačima, sitnim predmetima, čašama i polijevali pivom

Za iznenađenje večeri u Europa ligi pobrinuo se Getafe koji je izbacio Ajax. Španjolci su u prvom susretu slavili sa 2-0, a potom u Amsterdamu izgubili sa 1-2. Gosti su tijekom susreta čak tri puta gađali okvir suparničkog gola (Mata, Deyverson, Maksimović), te postigli dva gola koja su im poništena zbog zaleđa. No i uz toliko nesreće ostvarili su pozitivan rezultat.

Španjolci su stigli do prednosti već u petoj minuti golom Jaimea Mate, no Ajax je pet minuta kasnije izjednačio preko Danila Pereire. U 64. minuti Ajax je stigao do prednosti od 2-1 nakon što je Olivera zatresao vlastitu mrežu, no domaćinu su i dalje nedostajala dva gola za prolaz. Utakmica je zaista bila sjajna, ali ne može se isto reći i za ponašanje navijača domaće ekipe.

Nitko nije reagirao

Naime, pristalice Ajaxa napravile su doista degutantan čin na tribini. U jednom su trenutku napali supruge i malu djecu nogometaša Getafea koji su pratili utakmicu s tribina. Gađali su ih upaljačima, sitnim predmetima, čašama i polijevali pivom. Žene i njihovu uplakanu djecu, među kojima je i četveromjesečna beba Marca Cucurele, na kraju su izveli sa stadiona zaštitari i to na vrlo ležeran način bez da su ih štitili od predmeta koji su letjeli prema njima i bez puno strke. Dio napadnutih VIP gostiju se krenuo čak i obračunavati s navijačima Ajaxa, a nikome od zaštitara baš se nije žurilo spriječiti sukob, piše to Marca.

😡😡😡 ¡¡Vergonzoso!! Así atacaron con cerveza y algún mechero a las mujeres e hijos de los jugadores del Getafe en la grada del Amsterdam Arena: "Estamos huyendo, nos agreden" https://t.co/oFQ9ENtM30 — MARCA (@marca) February 28, 2020

Sada se postavlja pitanje tko je to tako genijalno smjestio stotine pristalica Getafea uključujući i VIP goste podno dijela tribine gdje se nalaze radikalni navijači Ajaxa tako da im se ovi praktički nađu na streljani.

“Mi bježimo jer nas napadaju, ne poduzimaju ništa. Ovdje ima djece, beba i starijih osoba. Izbacuju nas s tribine, a ne njih. Ovo je nečuveno”, rekla je supruga jednog od nogometaša Getafea koja je stadion napustila okupana u pivu.