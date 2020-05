[VIDEO] DEČKI, PA ŠTO SE DOGODILO? Zvijezde Dinama nisu znale ono što bi trebale znati da ih se probudi usred noći

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 08:14 28.05.2020

Gojak i Hajrović nisu znali koliko klubova ima u HNL-u

Ne znamo je li pauza zbog pandemije koronavirisa utjecala na Amera Gojaka i Izeta Hajrovića da ne znaju nabrojati sve klubove u HNL-u protiv kojih su igrali, ali upravo se to dogodilo u u Dinamovoj igri “Izazov 30 sekundi” u kojoj su morali odgovarati na niz uglavnom jednostavnih pitanja. Prema pravilima, ako jedan od njih ne zna nabrojati onoliko stvari koliko procijeni da će znati prije početka izazova, bod pripada protivniku.

NOVI POTRES NA MAKSIMIRU: Dinamo otjerao jednog od najjačih igrača u drugu momčad

Gojak kiksao odmah

Već u početku Gojak je imao kiks. Hajrović ga je pitao koliko klubova iz 1. HNL može nabrojati, a on je je rekao osam i začuđeno pitao “šta”, nakon Hajrovićeve reakcije kojom mu je dao do znanja da je pogriješio.

Hajrović mu je na to rekao da on može nabrojati sve. Gojaka je zanimalo koliko je to “sve” pa mu je Hajrović rekao da HNL ima deset ekipa. Potom je krenuo nabrajati…

Hajrović zaboravio dva kluba, poznata

“Dinamo, Hajduk, Rijeka, Gorica, Lokomotiva, Istra, Inter, Varaždin”, nabrojao je Hajrović, a Gojak je dodao da on može nabrojati devet klubova.

Hajrović je, dakle, zaboravio istaknute članove HNL-a Osijek i Slaven Belupo. No nema veze, tu smo mi da ih podsjetimo koliko klubova ima u HNL-u. Neka pogledaju priloženu tablicu, tu svih deset klubova.