BJELICA OTKRIO ZADNJI RAZGOVOR S MAMIĆEM: ‘Više sam puta povisio ton na njega. Čak mi je priznao da njihova odluka nije bila dobra’

‘To je bio najnormalniji razgovor, gdje sam ja više povisio ton na njega nego on na mene’

Strateg Osijeka Nenad Bjelica gostovao je na Sportskoj televiziji u emisiji Sport nedjeljom, gdje je pričao o brojnim temama prije derbija Osijeka i Dinama u subotu na Maksimiru, u 12. kolu HNL-a.

Pričao i o sa Zdravkom Mamićem

Bjelica je od brojnih tema ponovno pričao i o odnosu sa Zdravkom Mamićem, savjetnikom Dinama koji je inače nepravomoćno osuđen za pljačku kluba na šest i pol godina zatvora, a od kaznenog progona se skriva u Bosni i Hercegovini. Poznato je kako se poprilično puno prašine podignulo prije pola godine kada je objavljeno da Bjelica više nije trener Dinama. Bjelica je i u intervjuu za Net.hr otkrio što se dogodilo u Maksimiru. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Bjelica je u međuvremenu preuzeo Osijek, a sada se osvrnuo na rastanak u Maksimiru. Progovorio je i o odnosu sa Zdravkom Mamićem koji se od hrvatskog pravosuđa i dalje skriva u BiH, ali je i dalje utjecajan u Dinamu. U biti, on iz sjene još uvijek vuče sve konce u klubu.

Kada je vodio Dinamo, Bjelica nikada nije skrivao kako je imao odličan odnos s Mamićem, zajedno su slagali momčad, a jednom je rekao kako nije radio s puno ljudi koji razumiju nogomet kao Zdravko Mamić.

Na kraju je došlo do razlaza zbog toga što je Dinamo tražio da se Bjelica i igrači odreknu dijela plaća zbog pandemije koronavirusa, no Bjelica se tome protivio pa je na kraju došlo do sporazumnog raskida ugovora.

‘Zadnji put sam se čuo sa Zdravkom sedam dana prije raskida ugovora’

“Zadnji put sam se čuo sa Zdravkom sedam dana prije raskida ugovora. To je zadnji put da smo pričali otkako je krenuo taj nesporazum oko smanjenja plaća. To je bio najnormalniji razgovor, gdje sam ja više povisio ton na njega nego on na mene. Po stoti put je izrazio zahvalnost za sve što sam ja napravio za Dinamo, čak mi je priznao da njihova odluka nije bila dobra što se tiče tajminga, iznosa i načina, ali nije bilo povratka. Jednostavno, to smo prihvatili obojica. Dinamo je krenuo svojim putem, ja svojim. Poslije je bilo istupa u javnosti koje ne želim komentirati, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ponosim se vremenom u Dinamu, bilo mi je jako lijepo zbog svega što smo postigli. Nisam samo ja bio zaslužan u rezultatima, to uvijek ističem, već i cijeli Dinamo kao platforma, stručni stožer, igrači pa čak i mediji”, otkrio je to Nenad Bjelica.

Osijek i Bjelica sada otvoreno ulaze u borbu s Dinamom za naslov prvaka. Ako se to ikada dogodi, kako bi usporedio taj uspjeh s Dinamovim proljećem u Europi?

‘Proljeće u Europi je već netko ostvario, ali prvak s Osijekom nitko još nije bio’

“To bi bio najveći uspjeh u mojoj karijeri. Proljeće u Europi je već netko ostvario, ali prvak s Osijekom nitko još nije bio. Kao što nitko nije ušao s Austrijom Beč u Ligu prvaka poput mene ili s Wolfsbergerom iz treće u prvu ligu. To su moji veliki uspjesi. Uspjesi s Dinamom su veliki, ali već su ostvareni prije 50 godina.”