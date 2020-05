BJELICA KONAČNO OTKRIO SITUACIJU S FENEROM: ‘Dugo to već traje, praktički od moga odlaska iz Dinama’

‘Bio sam spreman nastaviti svoj rad s Dinamom’

Bjelica dolazi, pa Fenerhače odustaje. Svakog dana druga informacija. Pregovori s turskim velikanom postaju sapunica. Nenad Bjelica još uvijek je bez angažmana nakon odlaska iz Dinama, u pregovorima je s Fenerom ali nekih velikih i konkretnih pomaka nije bilo. Ako se taj angažman izjalovi, Bjelica ima i drugih ponuda. S Dinamom je priču završio, u kontaktu je s igračima i nekim ljudima oko stručnog stožera, ali s braćom Mamić – ne. “Oni su svojom odlukom sve rekli”, poručuje Bjelica.

Dosta dugo to već traje, praktički od mog odlaska iz Dinama

“Dosta dugo to već traje, praktički od mog odlaska iz Dinama. Međutim, do sad nije došlo do dogovora. Puno je na to utjecala i korona. Nisam ja izabrao Fenerbahče, oni su mene sami nazvali i raspitivali se za moju situaciju. Kažem, ti pregovori nisu dovršeni, nije se ništa konkretiziralo, tako da ne znam kako će završiti. Ali, sigurno da 30 milijuna navijača koliko ima Fenerbahče najveći je izazov za svakog trenera, pa tako i za mene”, kazao je RTL-u Nenad Bjelica.

Iako se čini da priča stoji, Fener je imao ozbiljne planove s Bjelicom…

‘Oni su htjeli da ja preuzmem momčad već početkom lipnja’

“Dobro, oni su htjeli da ja preuzmem momčad već početkom lipnja, međutim testiranja u Turskoj pokazala su da tamo dosta igrača i članova stručnog stožera ima koronavirus. Pričali smo i o opciji drugog kolovoza. No, ne znam kakvo će tamo biti situacija. Uvijek sam govorio da bi htio završiti u jednoj od liga petice”.

