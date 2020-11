[VIDEO] BIZARAN PENAL IZ DRUGE HNL POSTAO HIT U SVIJETU: Ugledni Guardian objavio članak o jedanaesteracu iz Zmijavaca

Novinarima Guardiana svidio se ovaj potez pa su ga odlučili podijeliti na svojim društvenim mrežama

Svijet je postao globalno selo i to već znamo svi, pa zapravo i ne čudi toliko što je ugledni The Guardian objavio na svojim stranicama snimku penala koji je pucao igrač Croatije Zmijavaca, kluba iz Druge HNL na utakmici protiv Cibalije.

Ta je utakmica završila rezultatom 1:1 i to ponajprije zahvaljujući lukavom igraču Zmijavaca, Tomislavu Mrkonjiću, koji je izveo podosta bizaran penal. Uzeo je loptu, stavio je na bijelu točku i zatim krenuo vezati kopačku i namještati štucne. Sudac je za to vrijeme već dozvolio izvođenje penala, a Mrkonjić je i dalje popravljao štucne, no sve je to zapravo bila varka.

Drski penal

Vratar Karlo Slukić nije niti slutio što Mrkonjić radi pa je gledao svoja posla te je bio dekoncentriran i nespreman za akciju, a ovaj je onda iznenada iz mjesta šutirao i pogodio gol. Vratar je samo pogledom ispratio loptu, ali sve je bilo čisto i sudac je pokazao na centar.

Novinarima Guardiana svidio se ovaj potez pa su ga odlučili podijeliti na svojim društvenim mrežama. “Drski penal iz jednog koraka osigurao je remi u posljednjim trenucima utakmice u hrvatskom nogometu”, napisali su uz video.