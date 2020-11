[VIDEO] AVIONIMA ISCRTALI PENIS U ZNAK PODRŠKE LOVRENOVU KAPETANU: Piloti izazvali kaos izvođenjem sramotnog performansa

Ruski nogometaš i odnedavno bivši kapetan u reprezentaciji i bivši kapetan Zenita, Artem Dzjuba, jedna je od gorućih tema u toj zemlji zbog vulgarnog čina od prije nekoliko dana.

Naime, Dzjuba se snimio kako masturbira i plazi jezik u kameru, a video je procurio na internet i tu je nastao golemi problem. Iako se na snimci ne vidi njegov spolni organ, jasno je što radi desnom rukom, a snimka je vrlo brzo postala viralna i Dzjuba je na kraju višestruko kažnjen.

Ruski izbornik Stanislav Čerčesov izbacio ga je iz reprezentacije za utakmice s Moldavijom, Turskom i Srbijom, a automatski mu je oduzeo i kapetanski traku, a isto je napravio i njegov matični klub Zenit koji je traku dao hrvatskom nogometašu Dejanu Lovrenu.

Međutim, Dzjuba ima veliku podršku navijača i to toliku da su neki zbog njega bili spremni na prave vratolomije i ugrozili si ozbiljne karijere. Dvojica ruskih pilota iz “low cost” kompanije Pobeda Airlines, koja je dio giganta Aeroflota, pod istragom su jer su u zraku putničkim avionima izveli manevre kako bi na mapi iscrtali oblik penisa.

Radili su to u znak podrške Dzjubi, a penis je osvanuo iznad grada Neftekamska na letu između Moskve i Jekaterinaburga. Performans su izveli 11. studenog, a prouzročili su kašnjenje od 20 minuta pri slijetanju.

"We don't know exactly what people might have seen in the trajectory of our plane's flight, but it's possible that our Pobeda pilots were in this way expressing support for the captain of the national team Artyom Dzyuba, " Russian airline Pobeda told Podyom Telegram channel. pic.twitter.com/FPYV9MZlwd

— Francis Scarr (@francska1) November 11, 2020