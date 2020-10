VIĐENO PROTIV ŠVICARSKE I ŠVEDSKE VESELI: No, s Francuzima ćemo evidentni hrvatski problem nekako morati sakriti pod tepih; ‘To je očigledno, ali…’

Utakmicu Hrvatske i Švedske za Net.hr analizira Velimir Zajec

Nakon dva uzastopna poraza u Ligi nacija protiv Portugala u Portu i Francuske u Parizu u rujnu, hrvatska nogometna reprezentacija ovog je mjeseca vezala i dvije pobjede, protiv Švicarske u St. Gallenu prošlog tjedna u prijateljskom dvoboju, kao i jučer na kišnom i prohladnom Maksimiru protiv Švedske u 3. kolu Lige nacija.

Najveći Dalićev dobitak su širina i – mladi igrači

No, uz spomenuto najbitniji Dalićev dobitak su mladi igrači koji sve više postaju bitan faktor reprezentacije, odnosno širina koju Vatreni imaju.

Izbornik u Ligi nacija pokušava pronaći i nekolicinu igrača s kojima bi dodatno proširio igrački kadar, a “potraga” mu za sad ide. No, osim lijevog beka Rizespora Darija Melnjaka koji iz utakmice u utakmicu sve više postaje nezamjenjivi (bio mu je ovo peti nastup u reprezentaciji Hrvatske), Nikola Vlašić i Josip Brekalo dokazuju se kao oni bez kojih nije to to…

Također, Filip Uremović sve se više navikava na ulogu igrača iz prvih 11 i nekako postaje trajno riješenje za desni bok, jer Šime Vrsaljko je ponovno ozlijeđen a dok je tako, na boku će biti kapetan Rubina iz Kazanja. Protiv Francuske se u debiju tražio, imao je dosta pogrešaka, a onda je protiv Švicarske i Švedske pokazao da je pouzdan.

Duje Ćaleta-Car sjajno je zamijenio Domagoja Vidu i pokazuje se da bi u budućnosti, kad se senatori oproste o Vatrenih, trebao biti “ministar” obrane. Za razliku od Švicarske, Hrvatska je ovoga puta zaigrala u 4-1-3-2 formaciji, s usamljenim Marcelom Brozovićem koji je nažalost dobio karton zbog kojeg propušta susret s Francuskom, ispred zadnje linije i dva brzonoga igrača Brekala i Ivana Perišića u vrhu napada. Igrao je izbornik i bez pravih napadača Brune Petkovića, Ante Budimira…

‘Prvo poluvrijeme dobro, drugo je donijelo pad u igri’

“Svi igrači su odigrali solidno i dobro. Utakmica Hrvatske i Švedske bila je izuzetno važna za nas, morali smo ju pobijediti i to je bilo opterećenje. Međutim, u prvom poluvremenu Hrvatska je igrala jako dobro s naše strane, imali su Šveđani doduše jednu-dvije prilike, ali naši reprezentativci su bili puno bolji. Kombinatorno smo igrali odlično. Sve linije su funkcionirale dobro i zasluženo smo poveli, iako sam mišljenja da smo trebali imati i veću prednost. Drugo poluvrijeme donijelo je pad u igri, nije Hrvatska toliko dobra igrala kao u prvom. Šveđani su bili objektivno bolji. Međutim, gol Kramarića je presudio. i zasluženo smo na kraju slavili, pokazavši da smo bolja momčad od Šveđana i da imamo šansu proći u daljnju fazu natjecanja u Ligi nacija”, kazao nam je legendarni bivši igrač Dinama Velimir Zajec Zeko, koji nam se javio u ponedjeljak ujutro iz Zagreba.

“Dinamovo med i mlijeko”, kako mu je svojedobno guslao radioreporter Ivo Tomić za vrijeme njegovih slavnih igračih dana, trenutno se nalazi u Zagrebu, točnije najviše vremena provodi na svom gruntu u Jastrebarskom.

Kad smo kod igrača koji su oduševili protiv Šveđana, onda moramo spomenuti i kapetana Luku Modrića. Sve što on na travnjaku napravi je potez umjetnika, pokazatelj klase. On s lakoćom radi višak igrača na lijevoj ili desnoj strani, a unatoč tome što ima 35 godina, protiv Švedske je lakoćom u sprintu pretrčavao i 10 godina mlađeg Kristoffera Olssona (25) iz Krasnodara koji se s njim nije mogao nositi…

“Vidjelo se koliko nam je protiv Švicarske nedostajao i Luka koji je ipak glavni playmaker, igrač. On je poveznica momčadi, vođa, ali i ostali su bili dobri, od golmana do Brekala, ma svi, i izmjene. Tako da je konačna ocjena zadovoljavajuća”, ističe Zajec.

No, jedan je igrač u životnoj formi, a to je Andrej Kramarić. Ušao je u 75. minuti umjesto Melnjaka, a za manje od deset minuta, točnije u 84., zabio je pobjednički gol. Nitko sa sigurnošću nije mogao potvrditi hoće li Krama biti spreman za Švedsku. Problem s ozljedom prepona zabrinuo je sve u našoj reprezentaciji jer Kramarić je u fantastičnoj golgeterskoj formi. Trenutno je prvi strijelac Bundeslige sa 6 golova, ukupno je na osam golova za Hoffenhaim u svim natjecanjima, a ako tome pridodamo i dvije posljednje utakmice prošle sezone, onda je ukupno na 13 golova (Borussiji Dortmund je utrpao 4). Nakon pogotka Šveđanima, Kramarić je u ovoj sezoni na ukupno 9 golova. Nezaustavljiv je…

‘Kramarićeva osnovna kvaliteta uvijek je bila osjećaj za gol’

“Njegova osnovna kvaliteta uvijek je bila osjećaj za gol i on je zasigurno jedan od najboljih igrača što se toga tiče. Njemu nekako odgovara kad uđe ovako na brzinu, uvijek zabije pogodak. Šteta što je ozlijeđen. Međutim, možda se oporavi a možda opet uđe na desetak-petnaest minuta. No, treba biti fer i pohvaliti sve ove druge igrače koji su iznijeli pobjedu na svojim leđima. Odigrali su na vrhunskom nivou i trkački i kvalitetom. Zadovoljan sam”.

Neki za Kramarića govore kako je on u stvari igrač bez prave pozicije. Ponekad je polušpica, ponekad čista špica, a može igrati i krilo…

“Ako se od njega očekuje da bude targetman kao što je bio primjerice Mandžukić, e vidite no nije. On je igrač iz drugog plana. Mora se i taktika malo prema njemu slagati, jer ima te svoje specifičnosti. Kad je istureni, onda je u meti dva stopera i teže mu je kad dolazi ovako lukavo, skriveno iz drugog plana. Sigurno da može odigrati i bočno krilo, no onda se mora puno vraćati za svojim bekom, trošiti pritom svoju snagu i energiju. Zato ga je bolje držati oko šesnaesterca. Nije klasični play da ga možeš staviti u tri među vezne. Mora se malo sistem prema njemu prilagoditi”.

No, izbornika ipak brine jedna stvar…

“Opet smo primili gol i vraćali se i to me brine to je problem. Taj gol nas dotuče i padne nam samopouzdanje”, govorio je Zlatko Dalić sinoć nakon utakmice. Zajec nam, pak, to objašnjava:

“Očigledno je da nismo kompletno spremni. Hrvatska ne može odigrati čitavu utakmicu na visokom nivou, u istom ritmu. I to je problem. Znači, problem je individualne kvalitete i snage. No, želim naglasiti da, kad se bude više utakmica odigralo, onda će se riješiti i to, vratit će se u onu svoju dobro poznati formu”.

Nikola Vlašić zabio je pogodak za 1:0 na asistenciju Josipa Brekala u 33. minuti. On se pokazuje kako legitimna zamjena za Ivana Rakitića…

“Je, on sjajno igra, opasniji je po gol, nije kao Rakitić da se vraća i organizira igru toliko, on stoji bliže šesnaestercu. Ima naviku trčanja i pokrivanja, može odigrati defenzivno i ofenzivno. Igrač koji može biti i skriveni centarfor. Veoma zahvalan igrač za svaku momčad”.

‘Francuzi u srijedu dat će odgovor na pitanje koliko smo trenutno dobri i jaki’

U srijedu od 20 i 45 na Maksimiru nas čeka svjetski prvak Francuska, reprezentacija koju nikad još nismo pobijedili…

“Čeka nas teška utakmica s Francuskom i tu ćemo u stvari vidjeti koliko smo trenutno dobri i jaki. No, moramo uzeti u obzir da niti jedan igrač nije u onoj vrhunskoj natjecateljskoj formi zbog koronakrize. Međutim, u nogometu nema olakotnih okolnosti, moraš non-stop igrati disciplinirano”, zaključio je Velimir Zajec.

