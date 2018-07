VATRENI BEĆAR VIDA: ‘U Rusiju sam prošvercao par kulena, ali Lovren snima sve… Ništa mu ne promiče’

Hrvatska je osvojila povijesno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

Domagoj Vida bio je jedan od najboljih stopera na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je držao hrvatsku obranu, zajedno s Dejanom Lovrenom i dogurao do finala. Ali malo tko zna da Vida u svom kraju s prijateljima uzgaja autohtone crne svinje, a imaju ih gotovo 200.

‘Mogao bih se baviti poljoprivredom’

“Kad prestanem igrati nogomet, mogao bih se baviti poljoprivredom, zašto ne?”, rekao je u velikom razgovoru za Večernji List.

“Ni u najluđim snovima nisam se nadao tolikom dočeku u Miholjcu! Stigli su navijači iz cijele Slavonije, čak i iz Bosne i Mađarske. Nismo očekivali niti onakav doček u Zagrebu. Bili smo i umorni i iscrpljeni, ali baš nas je udarao adrenalin i nosila silna energija tih ljudi. Kako odbiti te ljude? Jako mi je bilo žao u utorak u Miholjcu što se nisam uspio fotografirati sa svom djecom, potpisati im loptu, majicu, šal, bilo je tu i suza, ali moraju razumjeti, nisam stigao, nažalost, svima udovoljiti jer ih je bilo zaista puno”, rekao je oduševljeni Vida.

‘Postojala je opasnost da padnem’

“Da, u nekim je trenucima zaista postojala opasnost da padnem. Problemi su nastajali kada bi nas vatrogasci polijevali ili je netko prolio pivo, a u jednom je trenutku počela i kiša. Tada je postalo sklisko i jednom sam umalo završio na tlu, ali sva sreća, Suba je opet spasio stvar, kao i stotinu puta do sada”, komentirao je snimke sa proslave i vožnje autobusom.

‘Dalić nam je poput oca’

“Zlatko Dalić nam je poput oca, imamo odličan odnos s njim. Od početka godine nas je nazivao nakon svake utakmice, pitao kako smo, jesmo živi, zdravi, kako smo igrali, što mislimo… Voli poslušati naš savjet, ali ima i lidersku crtu da on na kraju donese konačnu odluku. Ne stvara se to preko noći, postupno je on to gradio, razgovarajući ne samo sa starijim igračima nego i mlađima koji, na žalost, nisu bili na popisu za Rusiju jer je bilo mjesta samo za 23. Stvorio je dobru kemiju, i to nam je isto dalo dodatni vjetar u leđa”, kaže Vida o izborniku Daliću.

‘Lovren sve snima uživo’

“Ništa se ne može skriti zbog Facebooka, Instagrama! Lovren sve snima uživo. I Šime je na kraju, jadan, morao otvoriti profil na društvenim mrežama, pred polufinale, pa je on trenutačno glavni u tome, novi je i stalno nešto objavljuje. Jedino Milan Badelj i ja nismo pokleknuli, nema nas ni na jednoj društvenoj mreži, i nema šanse da me nagovore na to. A ja sam na kraju skoro nadrapao jer su drugi stavljali neke videouratke, ali nećemo sada o tome..”, prokomentirao je i sporne snimke slavlja nakon pobjede u četvrtfinalu.

‘Ne stidim se, ja sam iz Miholjca’

“Ne stidim se toga, ja sam iz Miholjca, tko me voli, voli, tko ne voli, što da mu ja radim! Volim započeti i pjevati kad god je fešta, to je u meni. Dok sam bio dječak, pjevao sam po ulici, kad god bismo se vraćali iz škole, nas desetak, iz dosade bismo šutali kamenje putem i pjevali do kuće”, rekao je Vida.

‘Uspjeli smo prošvercat koji kulen’

“Liječnik je krojio našu sudbinu i što ćemo jesti. I nema tu puno filozofije: riža, tjestenina, piletina, puretina, i to je to. Ponekad bi nam poslije utakmice poslužili hamburger i pomfrit, no većinom je to bila stroga sportska hrana. Ali uspjeli smo prošvercati koji kulen. Nećemo u detalje, ali bilo ih je više komada, donio sam i ja svoje, ali je i Olić, i kulen i slaninu. Na kraju smo pozvali i dr. Zorana Bahtijarevića na jelo – otkriva Vida kako su “slomili” našeg uglednog liječnika. Nije im bilo lako “dizati se iz mrtvih” dvije ključne utakmice zaredom, protiv Rusije i Danske, nakon što su relativno rano primili pogodak”, zaključio je Domagoj Vida.