VIDA ODUŠEVIO NAVIJAČE BEŠIKTAŠA NAKON PROPALOG TRANSFER KARIJERE: Nakon ove poruke, bit će još obožavaniji u Turskoj

View this post on Instagram

I am privileged to be coveted by several well-respected European clubs, but I am also very grateful and thankful to the president @forman1903 and club management for seeing me as an important part of @besiktas. Together with my family, I feel very welcomed and respected here in Turkey and I am looking forward to fighting for Black Eagles and our fans 🦅⚫️⚪️ ⁣ Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız @forman1903 ve yönetimimize beni @besiktas ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum 🦅⚫️⚪️