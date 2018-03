VEZNJAK LAZIJA ODBIO PROSINEČKOG I POVRATAK U REPREZENTACIJU: ‘Ne znam što da kažem, trebali smo se naći’

Senad Lulić će ipak neće vratiti u Zmajeve

Hrvatski stručnjak na klupi Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki kreće u nove izazove s reprezentacijom Zmajeva. Za dva tjedna na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Bugarske, a četiri dana poslije protiv Senegala.

Iako se s novim izbornikom pričalo i o povratku 32-godišnjeg veznjaka Lazija Senada Lulića, izgleda da od toga neće biti ništa. Naime, Prosinečki i Lulić su se trebali naći ovih dana kako bi se razgovaralo o njegovom povratku u reprezentaciju nakon što se oprostio, ali do tog susreta ipak nije došlo.



“Senad me trebao nazvati kako bismo se našli i razgovarali, ali nije me nazvao. Ne znam što da kažem i da zaključim nakon toga. Da ima nekih šansi da se vrati u reprezentaciju, on bi se vjerojatno pojavio da razgovaramo, ali opet ne znam. Jedino što mogu reći je da nismo razgovarali”, rekao je Prosinečki, a prenosi sportsport.ba.