VETERAN HAJDUKA O NOVOM SKANDALU NA POLJUDU ZA NET.HR: ‘Razočaran sam. To nisu naša dica. No, tako su htjeli, pa neka im je’

‘Hajduku trebaju igrači koji su odgojeni i to na naš način’

Sinoć su na Facebook stranici “Otac ulica, majka Torcida” procurile fotografije nekoliko Hajdukovih igrača kako goli do pasa igraju poker, ispijajući alkohol, konzumirajući cigarete, a neki od prisutnih za stolom pritom si lijepe fete pršuta na čelo poput bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma.

SKANDAL UOČI DERBIJA: Kritizirani igrači Bijelih nekoliko dana prije Dinama rade – ovo!

Da stvar bude gora, na fotografijama su trojica igrača koji spadaju među najkritiziranije u Hajdukovoj svlačionici. Stoper Stipe Vučur te lijevi bekovi Andre Fomitschow i Steliano Filip. Ne bi to izazvalo takvu reakciju među Hajdukovim navijačkim pukom i u medijima da Bijeli igraju dobro.

Neprofesionalno i raskalašeno ponašanje

Međutim, Hajduk ove sezone igra katastrofalno, klub je dotaknuo dno, na Poljudu se smijenjuju predsjednici i treneri kao na pokretnoj traci. I onda nekoliko dana prije derbija s Dinamom pojavi se ovako neprofesionalno i raskalašeno ponašanje. I od trojice igrača koji ništa nisu pokazali u bijelom dresu, koji bi se zbog svojih partija trebali pokriti po ušima… U Splitu je ovo, očekivano i sasvim opravdano, naišlo na žestoku osudu.

Spelarna i Hajduk verkar ha teambuilding inför mötet mot Dinamo på Lördag. De förbereder sig på bästa sätt genom att dricka alkohol, röka cigg och klistra på lite Prosciutto i pannan på sig. Hahahahahahahaha vilka satans idioter. pic.twitter.com/T52I1uHwSM — Martin Ladan (@MartinLadan) December 12, 2018

Torcida je bijesna, a Hajduk se brzo oglasio priopćenjem u kojem stoji kako je klub “pokrenuo proces kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja kojemu svjedoče fotografije te prema klupskom pravilniku unutar kluba sve propuste i sankcionirati”.

‘To nisu naša dica, to nisu naši igrači ponikli u klubu’

Kontaktirali smo veterana Hajduka Antu Zonzija Ivkovića (71.) da nam da svoje viđenje čitave situacije. Za Bile je Zonzi igrao od 1964. do 1971. (1973. je kao hajdukovac igrao za Toronto Croatiju na posudbi). Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači, a poznat je kao žestoki kritičar “rada na Poljudu”, odnosno dovođenju stranaca na štetu domaćih igrača…

“O tome vam govorim, to nisu naša dica, to nisu naši igrači ponikli u klubu. To su ljudi koji ne osjećaju Hajduk, Split, ma ništa”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Ante Zonzi Ivković i dodao:

“Uz spomenuto, Hajduku trebaju igrači koji su odgojeni i to na naš način. Da slušaju našu pjesmu, pa ne može meni doći neki stranac ne znam ti ja odakle, pa u autobusu Hajduka na putu na utakmicu puštati, ne znam što, neke tamo zavijala, cajke, sad karikiram malo. Mora ih se početi odgajati kad su već mali. Tako da nisam iznenađen ovim. Međutim, razočaran sam. Mi veterani se ne pojavljujemo nigdje. Zašto?

‘Stojimo sa strane, ne diramo se u politiku Hajduka’

Pa evo, tako su htjeli, pa neka vam je. Stojimo sa strane, ne diramo se u politiku Hajduka, ako nas zovu mi smo tu za klub. Tako smo odlučili prije pet, šest godina. Pa vidite li vi što se sve događa oko Hajduka? Oni jedva čekaju da se veterani izjasne za nekog, za nešto, o nečem, pa da mogu napadati, stigmatizirati. Međutim, mi smo odlučili ne petljati se niti u Torcidu, niti u ‘Naš Hajduk’, niti u rad i politiku kluba, ma ništa. Generalno, veterani stoje sa strane. Jer, ne može se ništa promijeniti”.

Prema informacijama kojima raspolažemo i koje dolaze iz Splita, došlo je do podijele u razmišljanjima na Poljudu. Tu je Torcida s jedne strane, Naš Hajduk s druge. Torcida u biti upravlja spomenutom Udrugom, ali sad se pojavila ta tiha većina koja, izgleda, nije zadovoljna radom Udruge “Naš Hajduk”, nije zadovoljna situacijom u i oko kluba…

Tu situaciju jedino može riješiti grad Split

Međutim, čelnici splitske navijačke grupe, odnosno jezgro grupe, još nekako sve drže pod kontrolom, navodno rade pritisak na neistomišljenike, ali pitanje je koliko će to još sve izdržati. Sve nam, nekako, izgleda na potpuni Bure baruta. Samo se čeka da sve eksplodira…

Dinamo Zagreb derbisi öncesi Hajduk'lu futbolcular alemde. pic.twitter.com/vPD4bCGdVX — Mertcan Bulca (@mertcanbulca) December 12, 2018

“Tu situaciju jedino može riješiti grad Split. Međutim, poglavarstvo šuti, gradonačenik šuti i to je suština svega. Čitavo vrijeme ti isti pokušavaju stigmatizirati veterane. Znači jedan dio navijača, jedan dio Udruge ‘Naš Hajduk’. Oni su stalno stigmatizirali veterane te uhljebi, te ovo, te ono, a nas nema nigdje. Nikad nismo tražili ni kune. Ali tu smo za Hajduk, što god treba. Treba naglasiti da je šteta što je Hajduk imao velike igrače tijekom povijesti koji dišu za bijelu boju, a njih nema nigdje kad je riječ o Hajduku”, zaključio je Ante Ivković.