Hrvatski reprezentativac Luka Modrić suprotno svim prognozama odigrao je jednu od najboljih sezona u karijeri. Kao nagrada za predstave koje je pružao tijekom nikad čudnije nogometne godine okrunjen je titulom Realova igrača sezone.

“Prije svega želim vam se zahvaliti na podršci koju ste mi uvijek pokazivali. To me čini sretnim i ponosnim. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro na stadionu i da opet možemo uživati u ovom sportu zajedno”, poručio je Modrić fanovima koji su glasali za njega putem društvenih mreža.

Vatreni je ove sezone nastupio u 48 utakmica kroz sva natjecanja. Zabio je šest golova i namjestio četiri.

“Ne volim pričati o svojim izvedbama ili igri, ali mogu vam reći da sam se osjećao dobro. Uživao sam, igrao sam puno i zadovoljan sam onim što sam pokazao”, dodao je pa se osvrnuo na sezonu.

