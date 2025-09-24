SJAJAN POTEZ /

Veliko pojačanje Hajduka protiv četvrtoligaša u Koprivnici zabilo prvi gol u karijeri

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Sjajno je s desne strane krenuo prema sredini, prošao dvojicu i snažno pucao s ruba šesnaesterca za svoj prvi gol u karijeri

24.9.2025.
19:21
SPORTSKI.NET
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Hajduk je u šesnaestini finala Kupa na gostovanju kod Koprivnice na Apašu slavio 4-1 te se tako plasirao u osminu finala. 

Livaja je zabio dva komada, a po jedan su zabili Almena i Melnjak. Srbljinović bio je strijelac za domaćine. 

U 58. minuti španjolsko pojačanje na krilu Hajduka napravilo je ono čemu se u Hajduku nadaju da će raditi puno više i protiv puno jačih protivnika. Sjajno je s desne strane krenuo prema sredini, prošao dvojicu i snažno pucao s ruba šesnaesterca za svoj prvi gol u profesionalnoj karijeri. 

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Ovaj 21-godišnjak je dosad jedine golove zabijao u amaterskim španjolskim ligama kao igrač druge momčadi Girone i Can Vidaleta. 

Hajduk
