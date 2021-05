VELIKI UDARAC ZA ITALIJU: Jedna od njihovih najvećih zvijezda upitna za Euro

Vezni igrač talijanske nogometne reprezentacije i PSG-a Marco Verratti (28) ozlijedio je ligamente desnog koljena zbog čega mu je upitan nastup na skorašnjem Europskom prvenstvu.

Marco Verratti is set to miss 4-6 weeks from injury with the EUROs starting in 31 days.

Major Tournament History:

EURO 2012 – Left Off Team

World Cup 2014 – Plays 2 Games

EURO 2016 – Injured

World Cup 2018 – Missed (Ventura 🥴)

EURO 2020 – Currently Injured

