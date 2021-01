BIVŠI HRVATSKI REPREZENTATIVAC ZAVRŠIO AVANTURU U BELGIJI: Dijete Hajduka ima novi klub

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, Antonio Milić, prema navodima belgijskih medija potpisat će za poljski Lech iz Poznanja. Zanimala se i španjolska Cartagena, ali Milić je odlučio otići u Poljsku, piše belgijski Walfoot.

Milić je imao ugovor s Anderlechtom koji ga je vezao još jednu i pol godinu, no Lech je platio pola milijuna eura, a potpisao je na dvije i pol godine s opcijom produženja još jednu sezonu.

Antonio #Milic will travel to Poland to visit Lech Poznan today. He will negotiate with the Polish club. #RSCA pic.twitter.com/Sro5EgL5W6

— Anderlecht Inside (@RSCA_inside) January 8, 2021