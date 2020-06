VELIKI SUKOB U HRVATSKOM NOGOMETU DOBIT ĆE ČIN NA TERENU: Bit će to pravi rat; ‘Oni nemaju što izgubiti, a to je najopasnija situacija’

‘Moramo se regenerirati. Dolazi nam ekipa koja više nema što izgubiti, a koja zna igrati’

Trener Varaždina Samir Toplak je, nakon subotnje pobjede 3:0 na domaćem terenu protiv Istre 1961, istaknuo da su njegovi igrači vrhunski odigrali u drugom poluvremenu, te da su stvorili veliku zalihu bodova u borbi za opstanak u Prvoj ligi.

‘Očekivao sam da će doći do psihološkog pražnjenja nakon što smo na Poljudu dobili Hajduk’

“Očekivao sam da će doći do psihološkog pražnjenja nakon što smo na Poljudu dobili Hajduk. Prvih 15 minuta smo dobro igrali, a onda smo izgubili konce i Istra nam je dosta prijetila, ali na sreću niti jedan njihov udarac nije završio u mreži. Na poluvremenu smo se pregrupirali i drugih 45 minuta su moji igrači odradili vrhunski, kao prava natjecateljska ekipa, te su iskoristili svaku prigodu koja nam se ukazala. Ovo je velika pobjeda i velika zaliha bodova koju ne smijemo ispustiti”, rekao je Toplak i dodao:

“Korona-pauza nam je pomogla, šest tjedana smo imali da napravimo igru i izbalansiramo momčad”.

U sljedećem kolu u četvrtak Varaždin dočekuje posljednjeplasirani Inter iz Zaprešića, kojem bježe sedam bodova. Toplak je vodio Inter pet i pol godina, prije nego što je napustio klub jer su tako htjeli tadašnji investitori. No, nije se poznati hrvatski trenerski stručnjak u dobrome rastao sa svojim bivšim klubom. Toplak i direktor Intera Branko Laljak ušli su u sukob oko neisplate dugovanja kluba prema Toplaku. Pisali smo u petak o tome…

Naime, zakuhalo se na relaciji Inter (Branko Laljak) – Samir Toplak. Čitava priča ima težinu i pozadinu, jer je trener Varaždinaca Samir Toplak bio trenerska ikona Intera, spasitelj “Diva iz predgrađa”, više od pet i pol godina sjedio je na zaprešićkoj klupi i bio najdugovječniji HNL trener u jednom klubu…

Inter je dobio licencu za Prvu HNL, a Toplak tvrdi da se to nije smjelo dogoditi jer mu je zaprešićki klub ostao dužan. HNS inače ima rastezljive kriterije kod dodjele licenci za Prvu i Drugu HNL, pa je sve dobilo jednu dimenziju više.

Toplak je jako razočaran zbog ovog ishoda. Za njega je Interovo dobivanje licence farsa i čitav ovaj nastali slučaj ružan. Tim više što je tolike godine sjedio na klupi Intera i rukama i nogama se borio da klub ostane u ligi, bude konkurentniji. Pet i pol godina doslovno je spašavao klub.

Sav se trener Varaždina dao u Inter, bio je više od samog trenera. Zaprešički klub je već nekoliko godina u dosta teškoj financijskoj situaciji, ali uspio je od 2015. godine bez većih problema održati svoj prvoligaški status, čak i napraviti pokoji unosan transfer.

“Znate što, na kraju je jedino mjerilo rezultat i ja ga momentalno imam. U Interu su isfrustrirani što sam ja klub ostavio na osmom mjestu, a ove sezone uzet ću to osmo mjesto s Varaždinom, što je bila znanstvena fantastika. I to mi nitko ne može platiti. Nikakve arbitraže, nikakav Inter, ma nikakav novac… Ništa to ne vrijedi koliko mi vrijedi i znači rezultat s Varaždinom. Rezultat je jedino mjerodavan i na to sam jako ponosan”, rekao nam je Samir Toplak o slučaju, a jučer je najavio utakmicu protiv Intera:

“Moramo se regenerirati. Dolazi nam ekipa koja više nema što izgubiti, a koja zna igrati. To je najopasnija situacija i mi tu utakmicu ne smijemo izgubiti”, kazao je Toplak.