VELIKI SUKOB U HR NOGOMETU: Inter dobio licencu, iako je ostao dužan Toplaku za 2020.; Nastao je pravi mali rat donedavno bliskih suradnika

Zakuhalo se na relaciji Inter (Branko Laljak) – Samir Toplak. Čitava priča ima težinu i pozadinu, jer je trener Varaždinaca Samir Toplak bio trenerska ikona Intera, spasitelj “Diva iz predgrađa”, više od pet i pol godina sjedio je na zaprešićkoj klupi i bio najdugovječniji HNL trener u jednom klubu…

Inter dobio licencu za Prvu HNL, iako je ostao dužan Toplaku

Inter je dobio licencu za Prvu HNL, a Toplak tvrdi da se to nije smjelo dogoditi jer mu je zaprešićki klub ostao dužan. HNS inače ima rastezljive kriterije kod dodjele licenci za Prvu i Drugu HNL, pa je sve dobilo jednu dimenziju više…

Prema pisanju hrvatskih medija, Inter nije u prvom krugu dobio licencu ni za drugi, a kamoli prvi rang natjecanja zbog velikih financijskih dugovanja između ostaloga i prema smijenjenom treneru Samiru Toplaku. Prema posljednjim informacijama, istina neslužbenima jer HNS još nije obznanio rezultate licenciranja, Inter je na kraju ipak dobio licencu za nastupanje u Prvoj HNL.

Toplak je jako razočaran zbog ovog ishoda. Za njega je Interovo dobivanje licence farsa i čitav ovaj nastali slučaj ružan. Tim više što je tolike godine sjedio na klupi Intera i rukama i nogama se borio da klub ostane u ligi, bude konkurentniji. Pet i pol godina doslovno je spašavao klub.

Toplak se sav dao u Inter, bio je više od trenera. Zaprešički klub je već nekoliko godina u dosta teškoj financijskoj situaciji, ali uspio je od 2015. godine bez većih problema održati svoj prvoligaški status, čak i napraviti pokoji unosan transfer. Pisali smo o tome…

No, idemo na bit priče. O čemu se točno radi u slučaju licenciranja Intera i Toplakovog nezadovoljstva istim, odnosno Interovom dugovanju prema treneru Varaždinaca? Dakle, priča ide ovako. Kad je Samir Toplak raskidao ugovor s klubom, on i direktor kluba Branko Laljak, alfa i omega Intera, bili su u svakodnevnom kontaktu i upravo je on treneru Varaždinaca kazao što da fakturira, jer je prema ugovoru imao Toplak neke neisplaćene premije.

Obećao je Laljak Toplaku da će upravo on biti prvi u redu za isplate dugovanja

Radi se o rezultatima i nekim transferima. I to je sporno. Laljak je kazao Toplaku što da fakturira, što je on naposljetku i napravio. Obećao je Toplaku, kako doznajemo, da će upravo on biti prvi u redu za isplate dugovanja. No, u turbulentnoj situaciji s investitorima Toplak na kraju nije bio ni prvi ni zadnji za isplatu. I onda u takvoj situaciji Inter dobije licencu, iako je Toplak o svemu obavijestio Odjel za licenciranje HNS-a sa svim činjenicama i dokazima.

Odlučili smo nazvati direktora Intera Branka Laljka kako bi nam prokomentirao navedenu novonastalu situaciju?

“Inter je dobio licencu i to je to. Dobili smo licencu jer smo ispunili sve uvjete, pa između ostalog i prema gospodinu Samiru Toplaku kome smo sve platili što smo trebali za 2019. godinu, a ostalo sam sve rekao”, kazao nam je Branko Laljak.

U razgovoru za Sportske novosti rekao je kako je Inter Toplaku ostao dužan još za 2020. godinu, jer postoji otkazni rok od nekoliko mjeseci. “To ćemo mu platiti, kad ćemo mu platiti… Ako Toplak neće biti zadovoljan dinamikom plaćanja, može nas tužiti Arbitražnom sudu”.

“Ako je netko nezadovoljan, ima arbitražni sud HNS-a koji će donijeti po pitanju eventualnih financijskih sporova. Sve drugo jednostavno ne želim više ponavljati. Ne želim više ništa govoriti o tome, jer sam sve već rekao. Nemam više stvarno što kazati na to”, naglasio nam je Branko Laljak.

Okrenuli smo broj Samira Toplaka kako bi nam prokomentirao rečeno od strane Branka Laljka i čitavu novonastalu situaciju. Niti on nije imao više volje pričati o tome. Nekako su se obojica odlučila odmaknuti od medijskih istupa o čitavom slučaju.

‘Ma je da, ma da, Branko Laljak je u pravu. A ja ću tražit nešto što uopće nigdje ne postoji. Pa mislim…’

“Ma je da, ma da, Branko Laljak je u pravu. Sve je isplaćeno. A ja ću ići na Arbitražu i tražit ću nešto što uopće nigdje ne postoji, što nikad nije potpisano. Pa mislim, nisam budala da tražim nešto što ne postoji”, sarkastično nam je odgovorio Samir Toplak i zaključio čitavu priču:

“Znate što, na kraju je jedino mjerilo rezultat i ja ga momentalno imam. U Interu su isfrustrirani što sam ja klub ostavio na osmom mjestu, a ove sezone uzet ću to osmo mjesto s Varaždinom, što je bila znanstvena fantastika. I to mi nitko ne može platiti. Nikakve arbitraže, nikakav Inter, ma nikakav novac… Ništa to ne vrijedi koliko mi vrijedi i znači rezultat s Varaždinom. Rezultat je jedino mjerodavan i na to sam jako ponosan”.