VELIKI RIVAL STAO NA STRANU MOURINHA: Njemački trener poslao poruku koja će Portugalca barem malo oraspoložiti

Jose Mourinho smijenjen je danas sa pozicije trenera Manchester Uniteda

Trener Liverpoola Jurgen Klopp, komentirajući otkaz Joseu Mourinhu u Manchester Unitedu, istaknuo je da ima veliko poštovanje prema portugalskom treneru.

‘Ne mogu ni zamisliti koliko mu je teško bilo zadnjih nekoliko mjeseci’

“Mourinha iznimno poštujem. On ima izražen natjecateljski instinkt i kao trener je vrlo uspješan. Nitko mu ne može oduzeti sve one trofeje koje je osvojio. Ne mogu ni zamisliti koliko mu je teško bilo posljednjih nekoliko mjeseci i želio bih mu poručiti da to što prije zaboravi, te da se sjeća uspješnih epizoda”, kazao je Klopp.

A čini se da je poraz od Kloppova Liverpoola (1-3) prije dva dana vjerojatno bila kap koja je prelila čašu strpljenja na Old Traffordu. Na toj utakmici Manchester United je djelovao bespomoćno, “kao da mu nije mjesto među velikim dečkima”.