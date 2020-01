VELIKI PREOKRET U OLMOVU TRANSFERU: Barcelona naprasno odustala, a čak dvije engleske velesile krenule su po dinamovca

Dinamo ako želi zaraditi 40 milijuna eura, ili koliko već želi zaraditi, mora Olma prodati baš ove zime

Sve do jučer Barcelona je bila glavni favorit za dovođenje Dinamova superstara i svog bivšeg igrača, Danija Olma, ali danas katalonski mediji vrte neku skroz drugu ploču. Naime, ako je vjerovati napisima Mundo Deportvia, medija bliskog Barceloni, čelnici katalonskog diva odustali su od Olma i okrenuli su se dovođenju zamjene za Luisa Suareza. Barcelonin urugvajski golgeter ozlijedio se vjerojatno do kraja sezone, a momčad s Camp Noua hitno treba zamjenu pa je tako Olmo sada pao potpuno u drugoi plan.

Tu su informaciju prenijeli brojni španjolski mediji, kao i engleski Daily Mail koji usput tvrdi kako Olma sada žele Manchester United i Chelsea. Međutim, Dinamo je u podosta nepovoljnoj situaciji. Olmo ima ugovor još godinu i pol dana, a sada mu je ponuđen novi u vrijednosti od milijun i pol eura po sezoni, što je ovaj odbio. Dakle, on za godinu dana može slobodno, bez odštete, dogovarati prelazak u drugi klub, a jednom kada uđe u posljednju godinu ugovora, što će biti u lipnju ove godine, cijena mu se drastično smanjuje jer, logično, u sljedećem prijelaznom roku je besplatan.

Neće iz Dinama?

Dakle, Dinamo ako želi zaraditi 40 milijuna eura, ili koliko već želi zaraditi, mora Olma prodati baš ove zime, a to će, kao što vidimo, biti problem. Za sada je jedina, kako su to mediji prezentirali, konkretna ponuda za Olma bila ona Barcelonina, a ovo sve ostalo su tek puke spekulacije i službena ponuda se niti ne nazire.

Polovica je siječnja, do kraja prijelaznog roka je još malo, Olma traže, barem kako se do sada pisalo, Atletico Madrid, Tottenham, Ajax, te sada Chelsea i Manchester United, a nama se nekako čini da on još neko vrijeme neće iz Dinama. Možda se varamo, ali ova nas priča neodoljivo podsjeća na onu ljetnu Olmovu transfer-sagu, kada se isto pisalo o interesu desetak europskih velikana i ogromnoj odšteti koju je potraživao Dinamo, a Španjolac je na kraju ostao.