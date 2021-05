EP počinje 11. lipnja utakmicom između Italije i Turske u Rimu

Ivici je dopušteno da se priključi nacionalnoj momčadi. On sam je to želio s obzirom na to da sad ima slobodnog vremena. Odlučio je da se ne želi odmarati.

Rekao je to Olićev menadžer Dejan Joksimović za ruski RIA Sport i tako otkrio da će bivši Vatreni ipak biti dio Dalićevog stručnog stožera. Međutim, iz HNS-a se još nisu oglasili po tom pitanju.

Kao što je poznato, legendarni hrvatski napadač nedavno je napustio stožer Zlatka Dalića kako bi postao trener CSKA, a izbornik je na njegovo mjesto doveo Vedrana Ćorluku.

“Zagovaram viziju da u reprezentaciji moraju biti bivši igrači koji su prošli kroz reprezentaciju. Ja nisam imao tu čast, ali Dražen (Ladić), Vedran (Ćorluka) i Ivica (Olić) jesu. Njihovo iskustvo mi je važno. Od Vedran očekujem da mi ukaže na neke stvari, da misli na svoj način. Očekujem kvalitetne savjete, kritike, stvari koje ne vidim,” istaknuo je izbornik.

Treinador do CSKA, Ivica Olic vai voltar a ser assistente da Croácia na Euro. Isso significa que perderá boa parte dos treinos do CSKA para a próxima temporada. https://t.co/TcqpPtFGSZ — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) May 18, 2021

Okupljanje reprezentacije je 25. svibnja u Zagrebu nakon čega slijedi odlazak na pripreme u Rovinj gdje će se naši igrači zadržati do 31. svibnja.

Hrvatska će prije EP-a imati dvije pripremne utakmice. Prvog dana lipnja u Velikoj Gorici će odmjeriti snage protiv Armenije, a 6. lipnja u Bruxellesu slijedi ogled protiv Belgije.

Osmog lipnja “Vatreni” putuju u svoju bazu u škotskom u St Andrewsu.

Otvaramo s Engleskom

Svjetski doprvaci će na EP-u igrati u skupini D. U prvom susretu, 13. lipnja na Wambleyju će odmjeriti snage protiv Engleske, pet dana kasnije Hrvatsku u Glasgowu očekuje ogled protiv Češke, a nastup u skupini D “Vatreni” će zaključiti protiv Škotske, ponovo na stadionu Hampden Park 22. lipnja.

Técnico da Croácia Zlatko Dalic diz que a seleção precisa de Ivica Olic em sua comissão técnica na Euro. Mas ele dirige o CSKA. Como vai ficar isso? https://t.co/x74Yha05x5 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) May 17, 2021

EP počinje 11. lipnja utakmicom između Italije i Turske u Rimu, a završava finalom 11. srpnja u Londonu.

Plasman u osminu finala izborit će po dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolje trećeplasirane skupine.

U slučaju osvajanja prvog mjesta Hrvatska bi u osmini finala ponovo igrala u Londonu, druga pozicija donosi put u Kopenhagen, a ako bi prošla dalje s trećeg mjesta Hrvatska bi igrala u Budimpešti, Sevilli ili Glasgowu.