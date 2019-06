VELIKI OBRAT U SLUČAJU PROFESORA: Iranci objavili kako hrvatski trener ne ide nikamo

View this post on Instagram

برانکو در پرسپولیس ماند پیش پرداخت قرارداد جدید پرداخت شد باشگاه پرسپولیس با اعلام به سرمربی تیم، ضمن تسویه حساب فصل گذشته پیش پرداخت فصل جدید را نیز به وی پرداخت کرد. ایرج عرب ضمن بیان مطلب فوق افزود: باشگاه پرسپولیس طبق توافق با برانکو و با تأمین اعتبار مورد نیاز پیش پرداخت فصل جدید را به وی پرداخت نمود و مطالبات وی در فصل گذشت را نیز تسویه کرد. باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به ایوانکویچ ضمن اعلام مطلب فوق از وی خواست برای دریافت این مبلغ، شماره حسابی معتبر که امکان انتقال پول به آن با توجه به شرایط مالی کشور، وجود داشته باشد را به باشگاه اعلام کند یا این که دوشنبه هفته آینده 27 خرداد، خود یا نماینده قانونی وی که معرفی می‌شود، برای دریافت وجوه، در باشگاه حضور پیدا کند. به این ترتیب، دیگر جایی برای نگرانی هواداران نیست که البته پیش از این نیز اعلام شده بود. متشكريم از همه زحمتكشان باشگاه پرسپوليس @ivankovic_branko #پرسپولیس #برانكو #برانكو_ايوانكوويچ #برانكو_فرمانده_ارتش_سرخ_چهل_ميليوني #مديريت #پرداخت #متشكريم #اتحاد_ارتش_سرخ #پیش_به_سوی_موفقیت #قهرمانان @photoaman