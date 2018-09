Luka Modrić je najbolji nogometaš svijeta za 2018. godinu

Proslavljeni talijanski trener Fabio Capello nedolazak Cristiana Ronalda i Lionela Messija na londonsku svečanost proglašenja najboljeg što nogomet nudi smatra nedostatkom poštovanja.

Nogometni genijalci koji se čitavao desetljeće izmjenjuju na podiju pri proglašanju za najboljeg na svijetu propustili su pojaviti se na licu mjesta u Londonu gdje je njihovu dominaciju prekinuo kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Velik u porazu

Realov veznjak proglašen je u večernjim satima ponedjeljka najboljim nogometašem za što mu je uručena FIFA-ina nagrada The Best čemu nisu prisustvovali niti Ronaldo (i sam kandidat za to priznanje) niti Messi. Obojica su, inače, dio idealne nogometne postave za 2018. godinu.

“Svojim su nedolaskom pokazali nedostatak poštovanja. Kad se dijele Oscari svi nomirani su ondje. Možda je problem u tome što su previše puta osvojili nagradu i što im se ne sviđa gubiti. Treba biti velik i u poraz, baš kao i u pobjedi”, poručio je Capello.