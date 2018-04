VELIKI DERBI NA MAKSIMIRU: Dinamo sa Soudanijem napada Rijeku za finale Kupa

Dinamo i Rijeka odlučit će drugog finalista hrvatskog Kupa. Tekstualni prijenos uživo pratite od 17.30 na NET.HR-u

Ljubitelji nogometa mogu uz Ligu prvaka uživati i u najboljim ekipama hrvatske lige. Danas od 17:30 polufinale hrvatskog Kupa igrat će Dinamo i Rijeka. U finalu koje će se igrati 23. svibnja već čeka Hajduk koji je svoje mjesto tamo izborio pobjedom nad Lokomotivom nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Vraća se Soudani

Momčad Matjaža Keka brani naslov pobjednika, prošle godine u finalu slavila je Rijeka s 3-1.

Najveća prijetnja nogometašima Rijeke zasigurno će biti El Arabi Soudani. Otkada Alžirac igra u modrom dresu, Riječanima je zabio čak 13 golova. A u momčad se vraća nakon što je propustio gostovanje u Zaprešiću. Od 2013. godine Rijeka i Dinamo igrali su tri puta u Kupu (finale 2013/14, polufinale 2014/15 i finale 2016/17), a Rijeka je bila bolja dva puta.



Utakmice su jučer najavili treneri obiju momčadi.

Kek: “Hoću finale”

“Zadovoljan sam kako mi momčad raste, a u odnosu na gostovanje kod Hajduka treba ponoviti blok koji postavljamo protivniku, ali i biti znatno bolji u izlasku prema protivničkom golu”, rekao je Kek i nastavio: “Hoću finale, a da bi to izborili, pa još kod Dinama u Maksimiru, za to sutra moramo biti – perfektni. U tom smislu će nedostajati Čolak kojem sam odmah rekao “Kako možeš napraviti tako glupi faul”, ali svejedno sam bio ljut zbog kriterija temeljem kojeg je dobio drugi žuti. Njegov udio u momčadskom pritisku na protivnika je izniman no stvar je jednostavna: ne može Čolak, ulazi netko drugi i idemo dalje”, priznao je slovenski stručnjak. Više o najavi iz riječkog kuta pročitajte OVDJE.

Jurčević: “Vraćamo se, spremni smo i motivirani”

S druge strane, Nikola Jurčević zna da ga očekuje velika utakmica, najveća u ovom trenutku.

“Rijeka je kvalitetna momčad, zadnjih nekoliko godina ima europski pedigre. Odigrali su jako puno ovakvih utakmica. Momčad su koja je aktualni prvak i osvajač Kupa, pobijedili su nas u zadnjoj utakmici, imaju velike motive. Kompletirani smo, vraćamo se, spremni smo i motivirani. Gledali smo Rijeku nekoliko puta, i zadnju utakmicu u Splitu, i ostale prijašnje susrete. Znamo način na koji igraju, da su posebno opasni nakon reakcije ili iz kontranapada. To su sve varijante za koje se spremamo, pokušat ćemo ih neutralizirati i nametnuti svoju igru. Vjerujem da ćemo doći do željene pobjede.”, rekao je Jurčević. Više o najavi iz zagrebačkog kuta pročitajte OVDJE.