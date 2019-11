SENZACIJA IZ ŠPANJOLSKE: Barcini rivali pripremili novac za Rakitića, već ove zime kreću u realizaciju transfera

Rakitić vjerojatno nije dio planova za budućnost u Barceloni, ali mnogi bi ga klubovi rado vidjeli u svojim redovima

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u reprezentativnoj stanci dosta je s medijima u Španjolskoj razgovarao o svom statusu u Barceloni. Propustit će utakmicu protiv Slovačke zbog ozljede, no ni u potpuno zdravom stanju nije Raketa bio u prvom planu kod trenera Ernesta Valverdea.

“Razumijem i poštujem odluke trenera, kluba, ili koga već, no smatram da sam dao jako puno tijekom ovih pet i nešto godina koliko sam ovdje. Želim nastaviti uživati ovdje, to je ono što želim, to mi je bitno. Imam 31 godinu, a ne 38, i osjećam da sam u najboljim godinama, u najboljem trenutku“, rekao je Rakitić u nedavnom intervjuu.

Rakitić vjerojatno nije dio planova za budućnost u Barceloni, ali mnogi bi ga klubovi rado vidjeli u svojim redovima. Juventus, Inter i Milan su se spominjali, no sada se u utrku za hrvatskog reprezentativca uključio i Atletico Madrid.

Kako izvještava Movistar+, hrvatski veznjak zanimljiv je crveno-bijelom klubu iz Madrida, a planiraju ga dovest već ove zime. Svota koja se spominje u transferu je 40 milijuna eura.

Od preopterećenja do grijanja klupe

Rakitić je od dolaska u Barcelonu svake godine odigrao preko 50 utakmica po sezoni, skupivši 278 nastupa, čime je peti stranac s najviše nastupa u 120 godina dugoj povijesti kluba. Otkad je 2017. na klupu sjeo Valverde bio je najkorišteniji igrač, sve do početka ove sezone. Ostavio je dojam da ne zna zašto je najednom posjednut na klupu.

“Kada bih znao (zašto ne igram), već sutra bih napravio što treba”

„Ovo je jedna teška situacija, potpuno nova za mene, no ponekad se događaju stvari koje nije potrebno shvatiti 100 posto, a mora ih se prihvatiti. Nalazimo se u fazi sezone kada bih radije govorio o onome što moramo kolektivno popraviti“, rekao je rakitić u nedavnom intervjuu.