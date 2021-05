Francuski L’Equipe prekinuo je sva nagađanja oko budućnosti jednog od najboljih svjetskih nogometaša. Poznati dnevni list, naime, objavio je u subotu kako se očekuje da PSG uskoro potvrdi da je s Neymarom potpisao novi ugovor. Brazilac bi prema njemu trebao na Parku prinčeva ostati do ljeta 2026. godine. Prema dogovoru trebao bi zarađivati 30 milijuna eura po sezoni.

Kao što je poznato, njegov aktualni ugovor istuče 2022., baš kao i Mbappéov pa je postojala bojazan da bi PSG mogao u isto vrijem ostati bez dvojice najvećih zvijezda u isto vrijeme. Dosta se pisalo o njegovom povratku u Barcelonu, no prema L’Equipeu ta je priča sada gotova.

