Slovensku Olimpiju jučer je napustio hrvatski napadač Ante Vukušić koji je u zeleno-bijelom dresu skupio 50 nastupa i upisao 28 golova i devet asistencija.

“Kad sam došao, bilo je to kao da ulazim u obitelj. Ovdje sam upoznao puno prijatelja i divnih ljudi. Organizacija je bila sjajna, doista smo bili poput obitelji i prijatelja na terenu i izvan njega. Zaista mi je žao što nismo uspjeli osvojiti naslov s Olimpijom koji smo toliko željeli”, kazao je 29-godišnji nogometaš.

Povratak u Hajduk

No, sve sada zanima hoće li se ponovno vratiti u Hajduk.

“Nitko nije ni znao da ću biti slobodan igrač, a svi pozivi do sada su bili iz inozemstva. Što se Hajduka tiče, zadnji razgovor sam imao kada su u klubu bili Kos i Branco. Meni je zapinjalo u Furthu oko raskida ugovora, ali na kraju se to riješilo i dobio sam papire kao slobodan igrač, no iz Hajduka se više nisu javljali, a ja nisam netko tko se gura i povlači za rukav”, rekao je Vukušić za Dalmatinski portal.

Vukušić je sada otvoren za sve opcije, ali će izabrati ponudu koja je najbolja za njega i njegovu obitelj.

“Krvavim radom sam došao do svega, imam 29 godina i želim lijepo zaokružiti svoju karijeru. Sad se osjećam bolje nego ikada. Dosta sam toga i naučio, posvetio se i individualnom radu. Nisam sa 20 godina, dok sam bio u Hajduku, bio ovakav igrač. Danas više volim sudjelovati u igri, čak i kao ‘desetka’, a i tehnički sam potkovaniji. Kad čovjek ulaže u sebe, rezultati dođu kad-tad”, objasnio je Vukušić.

