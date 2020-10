VELIKA NEPRAVDA ZA BIVŠEG IZBORNIKA: Ante Čačić iznenada dobio otkaz, a razlog je gotovo nevjerojatan

Čačić je egipatski klub preuzeo u prosincu 2019. godine, a bio je to njegov prvi posao nakon što je u listopadu 2017. napustio kormilo

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić, neočekivano je dobio otkaz u egipatskom klubu Pyramids. Čačić je od prosinca 2019. vodio egipatski Pyramids, ali nije uspio osvojiti trofej pobjednika CAF Kupa konfederacija nakon što je njegova momčad u finalu igranom u Rabatu na stadionu Prince Moulay Abdallah izgubila od marokanskog Berkanea s 0-1 i zbog toga je otpušten, prenose afrički mediji.

CAF Kup konfederacija je osnovan 2013. godine i to je drugi po važnosti afrički kup nakon Lige prvaka, a Čačić je Pyramids doveo do finala u njihovom debitantskom nastupu u CAF Kupu, što se svakako može smatrati velikim uspjehom.

Nepravedno dobio otkaz?

Čačić je egipatski klub preuzeo u prosincu 2019. godine, a bio je to njegov prvi posao nakon što je u listopadu 2017. napustio kormilo hrvatske reprezentacije. Prošle je sezone završio na respektabilnom trećem mjestu, odmah iza Zamaleka i Al Ahlyja, dvaju najvećih egipatskih klubova i imao je omjer od 21 pobjede, tri remija i devet poraza.

No, Pyramids mu je, iako nije imao loše rezultate i iako je došao do finala Kupa, odlučio uručiti otkaz. Inače, spomenuti treba kako je Pyramids, klub osnovan prije 12 godina, od ljeta 2018. godine do sada promijenio čak sedam trenera.