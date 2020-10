Dinamo gostuje u Moskvi od 18:55 u četvrtak kod Nikole Vlašića i njegovog CSKA-a u 2. kolu Europske lige. Teško je to gostovanje na kojem će se prelomiti skupina, budući da trenutno svi klubovi imaju po bod nakon prvog kola.

Osim Vlašića, opasnost dolazi i od još jednog hrvatskog igrača. Kristijan Bistrović bivši je igrač Slaven Belupa i mladi hrvatski reprezentativac, a sve veću ulogu ovaj 22-godišnji veznjak ima u redovima ruske momčadi.

“Samo sam jednom igrao protiv Dinama, ali gledam ih u Europi već dugo vremena. Moji prijatelji igraju tamo i znam kako dobro igraju u napadu i u obrani. Trener me pitao neke stvari o Dinamu i mislim da ćemo biti dobro pripremljeni”, rekao je Bistrović uoči susreta.

“Jako sam sretan da je ovako ispao ždrijeb Vlašić i ja smo htjeli igrati protiv momčadi iz Hrvatske. Sviđa nam se ovaj ritam kad igramo dvaput tjedno. Dobro nam ide u ruskom prvenstvu, ali u Austriji nismo bili baš uspješni. Moramo pokazati sutra za što smo sposobni“, zaključio je Bistrović.

Kristijan Bistrovic: I watch Dinamo matches in Eurocups, my friends play there https://t.co/uD0njWGOBq pic.twitter.com/CJ2fXoZyIG

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) October 28, 2020