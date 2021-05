VEDRAN ĆORLUKA ZA NET.HR O SVOM NOVOM POSLU: ‘Mislim da Luka jedva čeka trening da me vidi u drugoj trenirci… Hoće li me slušati? Vidjet ćemo’

Vedran Ćorluka po službenoj objavi završetka svoje igračke karijere porazgovarao je za portal Net.hr

Legendarni hrvatski nogometaš Vedran Ćorluka (35) završio je svoju igračku karijeru i započeo onu reprezentativnu trenersku, kao pomoćnik izborniku Zlatku Daliću u stožeru. Na današnjoj presici u Zagrebu obznanio je naciji kako je gotovo s igranjem nogometa. Sad predstoje neki drugi izazovi…

‘Odigrao sam jučer zadnju utakmicu za Lokomotiv. Bilo mi je teško, ali danas je već lakše’

“Odigrao sam jučer zadnju utakmicu za Lokomotiv. Bilo mi je teško, ali danas je već lakše. Velika mi je čast što me izbornik pozvao. Pričao sam sa suigračima i nadam se da mogu pomoći, kako sam pomagao i kada sam bio igrač”, rekao je Ćorluka na press konferenciji na kojoj je Dalić objavio popis igrača za Euro, odnosno 26 imena. Više o tome čitajte – OVDJE.

“Jednostavno čovjek u jednom trenutku shvati da je to to. Nisam planirao da će ova godina biti ta u kojoj ću završiti karijeru, ali dogodio se trenutak u kojemu sam to odlučio. Nije da više nisam bio motiviran illi da ne uživam u nogometu. Dapače, uživao sam i jučer, ali mislim da je vrijeme za doći kući, prnaći se u nekoj novoj ulozi i nekim novim životnim radostima”, poručio je Ćorluka koji je nakon svog prvog obraćanja hrvatskim medijima u igračkoj mirovini, kao dio stožera Vatrenih, izdvojio trenutak svog vremena i porazgovarao s nama.

‘Mislim da sam donio dobru odluku’

NET.HR: Vedrane, prije svega čestitke na igračkoj karijeri i dobro nam došli natrag. I sami ste sad na presici kazali kako ste se vratili kući. Dojmovi?

ĆORLUKA: Osjećam se odlično, mislim da sam donio dobru odluku, odnosno dobio sam prvo najbolju moguću priliku od strane izbornika koji me, evo, vidio u svojim planovima i u planovima reprezentacije, da mogu pomoći svojim bivšim suigračima i njemu. To mi je jedna iznimna čast i zadovoljstvo i naravno da se vidim u jednoj divnoj situaciji, gdje sam napokon kući, okružen s ovim divnim ljudima s kojima sam proveo najljepše trenutke nogometne karijere, tako da ne može biti bolje.

NET.HR: Spominjali ste da ćete možda prihvatiti i posao u Lokomotivu, kako ćete to izvesti, hoćete li živjeti na relaciji Moskva- Zagreb ili…?

ĆORLUKA: Vidjet ćemo. Uzeo sam jednu pauzu gdje ću opet porazgovarati obitelji. Oni su, naravno što se tiče Lokomotiva, jako fleksibilni samnom, s obzirom na godine koje sam tamo proveo. Dali su mu izbor da, kad god se odlučim, za bilo koji posao u klubu, tamo sam dobrodošao, tako da ćemo to još morati razraditi, kako će se taj odnos odviti, budem vidio hoću li biti stalno tamo ili ću putovati.

NET.HR: Pred vama je prvi i pravi novi izazov u karijeri, post nogometnoj. Pripreme za Euro pa onda i samo natjecanje. Po prvi puta se na Euru nalazite u ulozi dijela stručnog stožera, nogometnog spektra kojem ste do jučer bili nasuprot. U kojem dijelu možete pomoći?

ĆORLUKA: Uzbuđen sam, znate prva stvar kad mi je izbornik to spomenuo mi je kazao hoću li možda uzeti tri-četiri dana malo da razmislim, da porazgovaram s bivšim suigračima, da vidim što oni misle o tome. Drago mi je jako što su svi bili oduševljeni tom idejom da dođem u stožer. Naravno, reagirali su pozitivno. Što se tiče kako mogu pomoći, mislim da mogu pomoći a način na koji sam već pomagao izborniku i kad smo bili u Rusiji, imali smo iskren odnos, govorili što nije dobro, što se može ispraviti, kako ja vidim neke stvari. Mislim da neki stariji igrači isto to rade i smatram da ću u tome svemu biti izborniku od najveće pomoći, on će imati neke dodatne oči koje će s njim imati jedan iskreni odnos.

‘Najveća je obveza biti dobar otac. Nema te radost nego vidjeti svog sina’

NET.HR: Što vam je rekao Luka Modrić, vaš veliki prijatelj, kad ste mu obznanili da ćete postati dio stožera?

ĆORLUKA: Mislim da jedva čeka prvi trening da me vidi u drugoj boji trenirke, da se svi skupa dobro nasmijemo.

NET.HR: Hoće li vas slušati Luka?

ĆORLUKA: Pa, hmm… To ćemo još vidjeti.

NET.HR: Što je veća obveza, biti profesionalni nogometaš ili otac i suprug?

ĆORLUKA: Mislim da, što se tiče nogometa, nema tu sad, nije to neka prevelika obveza. Najveća je obveza biti dobar otac i tu radost, evo kojoj sam i danas ujutro prisustvovao, koju sam osjetio, radost kad sam se probudio i vidio malog, kad se kreneš s njim igrati od šest ujutro, ma niti jedna nogometna utakmica se ne može mjeriti s tim, niti bilo koji nogometni uspjeh.

NET.HR: Odnos starijih i mlađih u reprezentaciji? Povlači se to pitanje, evo i danas na presici je izbornik Zlatko Dalić ponovno govorio o tome. Prije tri godine atmosfera, sinergija između igrača bila je posebna. Sad i nije baš tako. Uz to što su ti dečki već igrali 10 godina zajedno, ovog puta u reprezentaciji postoji taj sraz u godinama između senatora i mlađih.

‘Mi smo generacija koja je 10 godina igrala, prošla sve i svašta’

ĆORLUKA: Trebat će puno vremena, izbornik je to dobro rekao, mi smo generacija koja je 10 godina igrala, prošla sve i svašta. Neki čak i 12. Radili svakakve stvari i izvan terena, družili se, jednostavno tu atmosferu doveli do jednog nivoa koji je onda eruptirao u Rusiji. Nije to lako, nije lako a ni dobro napraviti sad jednu umjetnu atmosferu. To će doći s treninzima, sa druženjima, zajedničkim odlascima na neku večeru, s druženjem izvan terena, tako da… Skupit ćemo se mi, mislim da će to biti sve dobro i da će i mladi i stari biti jedno opet.

NET.HR: Kako vam izgleda zadnja linija hrvatske nogometne reprezentacije? To je ipak dio igre gdje ste vi igrački participirali. Sad na popisu stoje neka druga imena poput Joška Gvardiola…

ĆORLUKA: Ma ne, nema tu, zadnja linija nam izgleda odlično. Imamo stvarno blistavu budućnost što se tiče braničkih pozicija. I ti igrači koji su sad tu na popisu, mladi su, već dugo igraju na jednoj visokoj razini. Igrač koji mi se najviše sviđa je joško Gvardiol uz Vuškovića iz Hajduka. Mislim da reprezentacija uopće ne treba brinuti što se tiče obrane za svoju budućnost. Tu smo odlično pokriveni, ali naravno tu još imamo i Lovrena i Vidu, oni nam daju stabilnost a uz to i dalje igraju na visokom nivou, tako da za ovo Euro smo sigurno spremni.

NET.HR: Što Hrvatska može na Euru?

ĆORLUKA: Ja sam bio na pet natjecanja i uvijek smo išli na turnir s visokom ambicijama. Nekad smo ih uspjeli ispuniti, nekad nismo ali uvijek je primarni cilj bio proći grupu i nadam se, evo, da ćemo uspjeti proći grupu kao i zadnji put pa poslije smo mi najopasnija ekipa za bilo koga.