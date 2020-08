VEČERAS JE FINALE LIGE PRVAKA: Perišić kreće Mandžukićevim stopama, evo gdje možete gledati spektakl u Lisabonu

UŽIVO OD 21:00

Očekivani sastavi:

PSG: Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Verratti, Marquinhos, Herrera – Di María, Neymar, Mbappe

BAYERN: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago Alcantara – Perišić, Müller, Gnabry – Lewandowski

11:30 – Na stadionu Benfice u Lisabonu u nedjelju (21 sat) će se Bayern i Paris Saint-Germain boriti za naslov pobjednika Lige prvaka i za savršeni završetak vrlo čudne nogometne sezone.

Bez navijačke euforije na ulicama Lisabona i tribinama popularnog Luza, bit će to još jedna vrlo neobična nogometna utakmica iz koje će pobjednik izaći s najvrijednijim trofejom kad je u pitanju klupski nogomet, ne samo na europskoj, već i svjetskoj razini.

I Bayern i PSG iza sebe imaju savršenu sezonu u domaćim natjecanjima. Bayern je lakoćom osvojio još jedan naslov prvaka Njemačke i dodao mu trijumf u domaćem Kupu, dok je PSG proglašen prvakom u prekinutom francuskom prvenstvu, čemu je nakon četveromjesečne stanke dodao naslove u Kupu Francuske i Liga kupu, osvojivši po četvrti put u povijesti trostruku krunu na domaćim travnjacima.

On Friday, Hansi Flick held a lengthy conversation with his team council of Neuer, Müller, Lewandowski, Alaba, Thiago & Kimmich to discuss the last few tactical details and how to stop PSG's attacking power of Neymar and Mbappé [BamS] pic.twitter.com/NBRJSTMIdh

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2020