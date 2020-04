Kako kaže Krama, Njemačka se jako dobro nosi s pandemijom koronavirusa i upravo se zato razmišlja o skorom nastavku nogometne sezone

Dok se čeka nastavak nogometne sezone koja je prekinuta zbog pandemije koronavirusa, Nijemci polako uvode treninge u malim skupinama.

No, nažalost, treninzima svog Hoffenheima neće moći nazočiti hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić koji muku muči s ozljedama.

“Gležanj me boli, i to je novo, ali koljeno me boli dulje, već četiri tjedna ne mogu ništa”, rekao je Kramarić u razgovoru za Sportske novosti.

“Ovaj tjedan mi je dosta bitan jer imam neke preglede kod doktora. Možda ću znati malo više. Ali eto, četiri tjedna sam već, mogu reći – nikako. To nije isto koljeno, sad je lijevo, druga je stvar u pitanju, međutim nitko ne zna što je točno. Magnetska rezonanca nije pokazala ništa.”

Uskoro nastavak

“Nema bojazni, nitko u klubu ne strahuje. Gotovo je sigurno da će se igrati početkom svibnja kako bi se završila sezona. Jasno, bez gledatelja. Mislim da će njemačka liga biti prva koja će krenuti s utakmicama, pa će možda tjedan-dva kasnije jednako napraviti i drugi. U Njemačkoj nije tako kritična situacija s obzirom na to da imamo puno bolničkih ležajeva na intenzivnoj njezi, nismo došli u poziciju kao Italija, Španjolska ili Francuska. Za Nijemce je više-manje sve OK. Puno je zaraženih, ali nije mnogo umrlih pa iz tog razloga puštaju da se ponešto slobodnije živi. Nogometaši su spremni igrati”, zaključio je Kramarić.