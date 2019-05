VAŽAN SASTANAK HNS-A I HAJDUKA, NASTUP VATRENIH NA POLJUDU…: Imali smo puno pitanja za prvog operativca Saveza

Razgovarali smo s novim izvršnim direktorom HNS-a Marijanom Kustićem

Predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza i HNK Hajduk Split u ponedjeljak poslijepodne u Zagrebu razgovarali su o odigravanju kvalifikacijske nogometne utakmice za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Mađarske na Poljudu u listopadu ove godine.

U Vukovarsku 269 tako je stiglo splitsko izaslanstvo u obliku gradonačelnika Andre Krstulovića-Opare, predsjednika Uprave Hajduka Marina Brbića i predsjednika Nadzornog odbora Benjamina Perasovića, a primio ih je novi izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić, dok predsjednik Saveza Davor Šuker ovih dana nije u Hrvatskoj. Kako nam je rečeno, službeno je odsutan zbog obveza prema Uefi…

Sastanak održan na inicijativu Kustića

Sastanak je održan na inicijativu Kustića, koji će na spomen toga kazati:

“Nisam samo ja zaslužan za ovaj sastanak, i svi ostali u HNS-u pokazali su volju i želju da do njega dođe”, govori nam Marijan Kustić s kojim smo porazgovarali nakon sastanka. Jer, dugo su bili napeti odnosi HNS-a i Hajduka, delegacija iz Splita napuštala je Skupštinu HNS-a, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu nije igrala od 12. lipnja 2015., a i prije toga se baš i nije naigrala u gradu pod Marjanom…

“Hrvatska će igrati u Splitu, Split i Dalmacija zaslužili su vidjeti Vatrene na djelu, svoju reprezentaciju, reprezentaciju svih Hrvata koja je svjetski doprvak. Ne samo Split i Dalmacija, naša želja u Savezu, kao i želja izbornika Zlatka Dalića, je da reprezentacija igra diljem Hrvatske, više sam puta to naglašavao. Također, želja predsjednika Davora Šukera također je da reprezentacija igra u Splitu”, objašnjava nam Marijan Kustić te nastavlja:

‘Ovo je korak prema naprijed’

“Prije svega, želim se zahvaliti i gradonačelniku grada Splita, gospodinu Krstuloviću-Opari i predsjedniku Hajduka gospodinu Brbiću, te predsjedniku Nadzornog odbora, gospodinu Benjaminu Perasoviću, koji su došli na sastanak. To je već veliki iskorak i korak prema naprijed. Naravno, na sastanku smo imali nekoliko tema, pričali smo na koji način da ponovno izgradimo međusobno povjerenje između Splita, Hajduka i nacionalnog nogometnog saveza. Pričali smo o radu, o Savezu, o promjenama i sličnim stvarima…

Dotaknuli smo se i utakmice Hrvatska-Mađarska u Splitu. To je naša želja, nismo još definirali ništa, ali naravno da želja postoji i s jedne i s druge strane. Ali evo, već je ovo korak prema naprijed, da smo sjeli za stol i razgovarali. Mislim da ćemo naći rješenje da dogovorimo tu utakmicu, na radost sviju”, kazao je Kustić i naglasio kako je taj prvi korak napravljen, a kako sad slijede razgovori, normalni razgovori…

‘Bitno da smo sjeli za stol i sad treba polako rješavati stvari’

Pisalo se o tome kako su Splićani na ovaj sastanak došli s uvjetima koje je Hajduk već ranije postavio, poput stranog povjerenika za suđenje, vraćanje Udruge klubova Prve HNL, transparentnog financijskog izvještaja i kriterija za izbor ljudi na funkcije. Zna se i da im smeta što je na funkciji direktora HNS-a Damir Vrbanović zbog sudskih procesa protiv njega, te se ne slažu da Bruno Marić bude glavni instruktor za VAR…

“Ne bih htio komentirati medijske napise niti o imenima. Ponavljam, bitno da smo sjeli za stol i sad treba polako rješavati stvari. Bitno za naglasiti je i to kako smo pričali općenito, globalno o svemu. O nekim potankostima ćemo dalje razgovarati kad se sljedeći puta vidimo. U principu, ove tri teme su bili naši razgovori. Mislim da su predstavnici Hajduka i grada Splita također zadovoljni razgovorima”.

Inače, Kustiću baš ide u posljednje vrijeme. Pobjednik je ličkih izbora, a kao što smo spomenuli, izabran je i za novog izvršnog direktora u Savezu. Definitivno je čovjek zbog kojeg HNS više nije na meti kritika kao nekada, ostavlja dojam osobe koja želi popraviti stvari, pomiriti posvađane, ostvariti sve što je potrebno kako bi hrvatski nogomet napredovao. Otvorio je Savez prema javnosti i pružio ruku svima za dijalog i boljitak odnosa. Da, posljedica je to novih vjetrova koji su zapuhali njegovim ulaskom u “kuću hrvatskog nogometa”…

‘Apsolutno sam u funkciji HNS-a’

“Ono što bi prije svega htio naglasiti je da sam apsolutno u funkciji HNS-a i ovim putem htio bih se zahvaliti svima u Savezu, predsjedniku Davoru Šukeru i cijelom IO na podršci. Sve stvari koje radimo naravno da dogovaramo zajedno, ali eto, ja sam operativno taj koji provodi sve to. Rekao bih i to da je čitav Savez bio za to da se sjedne za stol s predstavnicima Hajduka i s bilo kim je potrebno, kako bi se stvari popravile. Za boljitak nogometa u Hrvatskoj. Nisam samo ja tu u pitanju nego čitav Savez na čelu s predsjednikom Davorom Šukerom.

Ja kao prvi operativac HNS-a imam punu podršku u svemu što radim, tu sad ne govorim o ovom sastanku nego o čitavom svom poslu”, rekao je Marijan Kustić, s kojim nas je razgovor odveo prema nacionalnom stadionu. Kao jedna od lokacija spominje se i Blato i Velika Gorica. Hoćemo li konačno dobiti nogometni stadion s kojim ćemo se ponositi i kakav su reprezentacija i čitav hrvatski narod i zaslužili?

Kako Velika Gorica može, a grad Zagreb ne?

“Predsjednik Šuker je na press konferenciji rekao sve i rekao je dobro, to je inicijativa koja apsolutno stoji. Šuker daje apsolutnu podršku izgradnji stadiona, kao i čitav Savez, a u skorijoj budućnosti će dati još konkretnije informacije glede stadiona. Naravno, tu mora biti uključeno i više opcija, kao i sam grad Zagreb. HNS je zainteresiran za infrastrukturu, apsolutno i gdje se god stadion bude gradio, mi ćemo u tom smislu dati podršku, ali i grad Zagreb se tu mora očitovati, onu su vlasnici toga, ne HNS. Oni moraju jasno reći svoj stav. Savez je samo partner koji bi htio da se to napravi. Ali ponovno sad naglašavam, hrvatska nogometna reprezentacija igrat će diljem čitave zemlje, gdje god postoje uvjeti za odigravanje utakmice”.

Kako sad stvari stoje, Velika Gorica će prije dobiti stadion nego grad Zagreb. Naime, na Veliki petak potpisan je memorandum, odnosno sporazum o strateškom partnerstvu između kineske kompanije “Z-Run WellTon Industry” i njihove osnivačica Jiang Yu, te velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića i Nenada Črnka, predsjednika NK Gorice i Nogometnog saveza Zagrebačke Županije, te člana IO HNS-a. Pisali smo o tome…

Kako Velika Gorica može, a grad Zagreb ne? Postavlja se pitanje…

“Što se tiče Gorice i potpisivanja memoranduma, to ste rekli dobro, to je potpisan memorandum, tu ima dosta još do realizacije svega toga. Daj Bože da se to sve izrealizira. I to je sve što mogu na to reći. Nisam sudjelovao u tom dijelu razgovora. Ja bih volio da se svugdje naprave tereni, stadioni, igrališta, da svugdje imamo moderne stadione. Ali otom, potom.. Vrijeme će pokazati gdje će se raditi nacionalni stadion i bilo koji drugi”, zaključio je Marijan Kustić.