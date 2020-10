S popisa igrača za predstojeće utakmice hrvatske reprezentacije protiv Švicarske te protiv Švedske i Francuske u Ligi nacija otpao je veznjak talijanskog prvoligaša Genoe Milan Badelj zbog obavezne izolacije iako je negativan na PCR testu za SARS-CoV-2.

Badelj se tako priključio igraču Milana Anti Rebiću koji je otpao zbog ozljede lijevog lakta.

ℹ️ Midfielder Milan Badelj will have to miss out #Croatia October encounters due to COVID-19 isolation restrictions at @GenoaCFC, despite his test being negative.#Vatreni🔥 pic.twitter.com/b3DYdKmV1P

— HNS (@HNS_CFF) October 2, 2020