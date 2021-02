VATRENOM SU UPRAVO PORUKE POSLALI INTER, BAYERN, FIFA I UEFA: Ovako nešto rezervirano je samo za najbolje

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić danas slavi svoj 32. rođendan. Veznjak milanskog Intera dobio je mnoge poruke od svojih bivših klubova, a najviše se ističe ona Bayernova.

Iako je samo kratko bio u Münchenu, dovoljno je to da ga se sjete jer je bio jedan od ključnih igrača u jednoj od najboljih sezona u povijesti tog slavnog kluba.

Perišić je, naravno, dobio čestitke od svog Intera koji ga je odlučio zadržati u momčadi u ovom prijelaznom roku. Prisjetile su se njegovih najboljih poteza i krovne nogometne organizacije FIFA i UEFA.

Evo što su objavile na svojim društvenim mrežama.

🌟 Just how good was Ivan Perisic at the 2018 #WorldCup?

🏃‍♂️ We hope the player who covered the most distance at Russia 2018 has an equally good 32nd birthday

🇭🇷 @HNS_CFF | @Inter_en ⚫️🔵pic.twitter.com/b9lRg2jU1X

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 2, 2021