Hrvatska je sinoć kiksala na otvaranju kvalifikacija za SP u Kataru u skupini H u Stožicama. Slovenija je, nakon devet međusobnih susreta i tri remija konačno ostvarila i tu toliko željenu pobjedu nad aktualnim svjetskim doprvakom.

Č ili ć

Iako su veći dio utakmice bili nešto bolji, a Slovenija je pobijedila zahvaljujući golom u 15. minuti koji je zabio Sandi Lovrić. Naravno da odmah u oči upada njegovo prezime Lovrić. Radi se o nogometašu švicarskog Lugana koji ima hrvatske korijene i zato odatle to njegovo meko ć u prezimenu a ne standardno slovensko č. Zanimljivo, ali to č i ć zaintrigiralo je i novinara koji je s njim radio intervju prije cca pola godine da to spomene u tekstu i osobno samom nogometašu…

Tvrdo ili meko? Č ili ć?”, upitao je novinar Sandija Lovrića a ovaj mu je odgovorio:

“Meko, ć, s jednom crticom, znači jednom, ne dvije”, kazao je dobro raspoloženi Sandi Lovrić koji je odabrao Sloveniju umjesto Austrije. To mu je bila želja…

Odlučio se za Sloveniju umjesto za Austriju

“Dajte da vam pojasnim. Moji roditelji potječu iz Hrvatske, još prije su otišli raditi u Piran pa ih je životni put nekako sve skupa odveo u Austriju. Velik dio moje obitelji živio je ili još živi u Sloveniji, moja povezanost sa Slovenijom je jaka, kao i moja želja da igram za reprezentaciju ove zemlje”, rekao je Lovrić za 24.si., taman kada je započeo reprezentativnu karijeru za Sloveniju…

“Dugo mi je to bila želja i čitavo sam vrijeme maštao o mogućnosti igranja za Sloveniju. Bio sam zadovoljan u mladim selekcijama Austrije ali Slovenija mi je nekako bila u glavi. Razmišljao sam i kad je došao taj trenutak, znao sam da je ta odluka dobra i ispravna. Preponosan sam što sam tu”, istaknuo je Sandi Lovrić i otkrio da ne zna pričati slovenski, ali da zato govori hrvatski.

Zabio već dva gola u sedam susreta

Nastupao je za austrijske reprezentacije od U-16 do U-21 selekcije, a zatim je s 22 godine donio odluku da neće igrati za A momčad Austrije i navukao dres Slovenije, debitiravši u prijateljskoj utakmici protiv San Marina u Stožicama 7. listopada 2020. Do sad je nastupio u dresu A momčadi Slovenije u sedam utakmica i zabio dva gola. Prema Transfermarktu, njegova je vrijednost 900 000 eura.