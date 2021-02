VATRENI ZABIO DVA GOLA U SJAJNOJ UTAKMICI: Manchester United demolirao Sociedad, Napoli pao kod Granade

Sjajnu utakmicu odigrali su Molde i Hoffenheim u Villarrealu, a na koncu je završilo 3:3 premda je njemački sastav vodio 3:1 i imao kazneni udarac za četvrti gol

U prvom susretu šesnaestine finala Europske lige Rangers je u “ludom” dvoboju u Antwerpenu pobijedio Royal Antwerp sa 4:3 uz dva gola hrvatskog reprezentativca Borne Barišića.

Bila je to fantastična utakmica sa sedam golova i još niz prilika na obje strane.

Gosti su poveli, Antwerp je potom vodio 2:1 i 3:2, no Rangers je okrenuo rezultat i ostvario pobjedu. U posljednjim trenucima susreta belgijski sastav je mogao izjednačiti, no Japanac Koji Miyoshi je pogodio vratnicu.

Aribo je u 39. minuti doveo Rangers u vodstvo, no Avenatti (45+1′) i Rafaelov (45+8′-11m) su u samoj završnici prvog dijela okrenuli rezultat.

Izjednačio je naš Borna Barišić iz jedanaesterca u 59. minuti, no Hongla je u 67. doveo belgijski sastav do nove prednosti. Kent je u 83. zabio za 3:3, a pet minuta kasnije Abdoulaye Seck je skrivio kazneni udarac nakon što je igrao rukom.

Seck je dobio drugi žuti i morao je ranije napustiti teren, a Barišić je sigurno zabio za 4:3. Domaćin je s igračem manje jurnuo po izjednačenje i u četvrtoj minuti nadoknade Miyoshi je imao zicer, no pogodio je desnu stativu. Nikola Katić zbog ozljede koljena nije nastupio za Rangers.

Kiks Napolija

Hoffenheim, za koji Andrej Kramarić nije nastupio zbog ozljede gležnja, sve je mogao riješiti u prvom dvoboju. Međutim, nemoguće je što su sve igrači Hoffenheima promašivali. Hoffenheim je vodio 3:1 i promašio kazneni udarac, da bi Molde do kraja susreta uspio izjednačiti na 3:3.

Bundesligaš je poveo 2:0 golovima Dabbura (8′, 28′), smanjio je Ellingsen u 41. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela Baumgartner je povisio na 3:1. U 63. minuti Dabbur je mogao upisati hat-trick, no nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac sjajno je zaustavio Andreas Linde. Na 2:3 je smanjio Ullan Andersen u 71. minuti, a samo tri minute kasnije Fofana je zabio za 3:3.

Ajax je u posljednjih pet minuta susreta okrenuo rezultat protiv Lille i na gostovanju slavio sa 2:1.

Domaćin je poveo u 72. minuti golom Weaha, no “Kopljanici” su okrenuli rezultat, a strijelci su bili Tadić (87′-11m) i Brobbey (89′). Domagoj Bradarić je za Lille igrao posljednjih sedam minuta, dok Dominik Kotarski nije nastupio za goste.

Benfica i Arsenal su na rimskom Olimpicu odigrali 1:1, a sve najvažnije se dogodilo od 55. do 57. minute. Pizzi je u 55. minuti iz kaznenog udarca doveo Benficu u vodstvo, a izjednačio je Saka dvije minute kasnije.

Granada je golovima Herrere (19′) i Kenedyja (21′) pobijedila Napoli sa 2:0.

Drama na Marakani

U ranijem susretu šesnaestine finala Europske lige Crvena zvezda i Milan su odigrali 2:2, a za goste su nastupili hrvatski nogometaši Mario Mandžukić i Ante Rebić.

Milan je vodio 1:0 i 2:1, no domaćin je uspio izjednačiti premda je od 77. minute imao igrača manje.

Gosti su poveli nakon komičnog autogola Milana Pavkova u 42. minuti. Sami Castillejo je probio po desnoj strani i ubacio pred gol gdje je Radovan Pankov neoprezno reagirao, a lopta je potom kroz ruke Milana Borjana završila u mreži.

Zvezda je izjednačila pogotkom Geloa Kange u 52. minuti iz kaznenog udarca, no devet minuta kasnije i gosti su dobili jedanaesterac kojeg je skrivio tragičar Pankov. Theo Hernandez je bio siguran za novo vodstvo. Kada je Milan Rodić u 75. minuti isključen činilo se kako će Milan rutinski do pobjede. No, Milan Pavkova je nakon ubačaja iz kornera izjednačio u trećoj minuti nadoknade na 2:2.

Od prve minute za Milan su igrali Mario Mandžukić i Ante Rebić. Mandžukić je igrao do 82. minute, dok je Rebić zamijenjen u poluvremenu. Zanimljivo, bivšem napadaču hrvatske reprezentacije, koji je 2013. bio prvak Europe s Bayernom, bio je ovo prvi nastup u Europskoj ligi nakon prosinca 2009. kada je u ovom natjecanju igrao u dresu Dinama.

Manchester i Tottenham uvjerljivi

Young Boys i Bayer Leverkusen su odigrali ludu utakmicu sa sedam golova koju je domaćin dobio sa 4:3.

Švicarci su nakon prvog poluvremena vodili 3:0, no Bayer je u prvih 20-tak minuta nastavka izjednačio na 3:3. Ipak, do kraja susreta Young Boysi su zabili i četvrti gol za pobjedu.

Za vodeći sastav švicarskog prvenstva zabili su Fassnacht (3′), Siebatcheu (19′, 89′) i Elia (44′), a za goste Schick (49′, 52′) i Diaby (68′). Tin Jedvaj nije nastupio za “Apotekare”.

Wolfsberger, koji je prošao dalje u skupini s Dinamom, je u Budimpešti izgubio od Tottenhama sa 1:4.

Spursi su rutinski stigli do pobjede, a golove su zabili Son (13′), Bale (28′), Moura (34′) i Vinicius (88′), a za Austrijance zabio je Liendl (55′-11m).

Dario Vizinger je za Wolfsberger igrao prvo poluvrijeme.

Uvjerljiv je bio i Manchester United koji je u Torinu pobijedio Real Sociedad sa 4:0, a golove su zabili Fernandes (27′, 58′), Rashford (65′) i James (90′).

Roma je također, jednom nogom u osmini finala nakon što je u Portugalu pobijedila Bragu sa 2:0 golovima Džeke (5′) i Mayorala (86′).

Olympiakos je porazio PSV sa 4:2, dok su Slavia Prag i Leicester City odigrali bez golova.