Večernji trening na Valbruni odrađen je po paklenoj vrućini

Finalisti ovogodišnje Lige prvaka Luka Modrić i Dejan Lovren priključili su se u četvrtak hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u Rovinju te su u večernjim satima odradili i trening s ostatkom momčadi. Mateo Kovač očekuje se u večernjim satima…

Tijekom večeri, Modriću i Kovačiću kao pobjednici Lige prvaka s Real Madridom bit će uručena velika torta s logom Lige prvaka dok je jedna torta namijenjena i Šimi Vrsaljku kao pobjedniku Europa lige s Atletico Madridom.

Ćorluka angažmanom na treningu dokazao kako je njegova ozljeda doista stvar prošlosti

Večernji trening na Valbruni odrađen je po paklenoj vrućini a osim prema Kovačiću i Lovrenu sva pozornost bila je usmjerena prema Vedranu Ćorluki koji je još jednom svojim radom i angažmanom na treningu dokazao kako je njegova ozljeda doista stvar prošlosti. Novinarima su se prije treninga obratili Marko Pjaca koji je na okupljanje uoči SP-a stigao kao član Juventusa, ali na posudbi u Schalkeu i novi član Milana Ivan Strinić.

“Osjećam se zdravstveno dobro i mislim da je to u ovom trenutku najbitnije. Tu sam na raspolaganju izborniku, nakon onog okupljanja u Americi, ovo mi je drugo nakon ozljede. Nadam se da ću pomoći reprezentaciju u ostvarenju dobrog rezultata u Rusiji. Ponavljam, osjećam se dobro, mislim da sam, ono što sam odigrao u Schalkeu, dobro iskoristio iako minutaža nije bila onakva kakvu sam očekivao. No, važno je da sam osobno zadovoljan svojim učinkom”, kazao je Pjaca govoreći o svom učinku u dresu njemačkog bundesligaša gdje je u 2018. godini odigrao samo devet utakmica i postigao dva gola.

Pjaca: ‘Htio sam igrati više, pogotovo nakon ozljede, ali…’

“Kad sam išao tamo to sigurno nije bilo ono što sam želio. Htio sam igrati više, pogotovo nakon ozljede, ali što je tu je”, rekao je Pjaca dodavši kako još ništa nije riješeno što se tiče povratka u Juventus te kako će, kako je rekao “dosta ovisiti o nastupu na svjetskom prvenstvu”.

“Ima vremena do toga, , sada je koncentracija isključivo na reprezentaciji. Pojedinačno smo stvarno jaki i ako to spojimo u cjelinu, onda mislim da možemo daleko na svjetskom prvenstvu” – kazao je Pjaca kojemu će to biti prvo Svjetsko prvenstvo.

“Iskreno, igrao sam već jedno SP ali U 20, te Europsko prvenstvo gdje sam stekao veliko iskustvo. Veselim se nastupu u Rusiji i ako mi se ukaže prilika, vjerujem da ću je iskoristiti” – poručio je Pjaca.

Strinić: ‘Vrućine su neizdržive, no uspijevamo nekako držati visoki ritam na treningu’

Sada već bivši defanzivac Sampdorije te novi član Milana Ivan Strinić kazao je kako teško podnosi ove paklene vrućine te kako se nada boljim vremenskim uvjetima u Rusiji gdje bi trebalo biti svježije.

“Vrućine su neizdržive, no uspijevamo nekako držati visoki ritam na treningu. Na svjetskim prvenstvima nakon 1998. godine nikada nismo prošli skupinu te stoga vjerujem da je došao taj trenutak. Stoga osnovni cilj je proći skupinu a poslije što bude” – istaknuo je Strinić dodavši kako se veseli mogućem dolasku Milana Badelja u Milan.

“Presretan sam što sam potpisao za Milan, što je tu i Kalinić i što bi nam se mogao priključiti i Badelj. Sada je na meni red da se radom i zalaganjem dokažem”, kazao je Strinić koji vjeruje dobroj igri i na svjetskom prvenstvu.

“Očekujem da ću dobrom igrom učvrstiti svoju poziciju, ako ne hvala bogu ima tu i drugih koji mogu kvalitetno odigrati tu ulogu. Izbornik puno razgovara s nama, to mu je vrlina. Motivacija je kod svih igrača velika, nema opterećeni i mislim da možemo daleko dogurati. No, korak po korak, najprije Brazil, pa Senegal a onda počinje ono pravo” – zaključio je Strinić dodavši kako “svi reprezentativci moraju biti čiste glave i dobro se pripremiti”.