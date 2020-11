VATRENI SU, GOTOVO SIGURNO, IZGUBILI POTENCIJALNO POJAČANJE: Hrvatski stoper dobiva rusku putovnicu i poziv u reprezentaciju?

‘Nitko me nije kontaktirao. Nadao sam se pozivu i prije kad sam igrao dobro i očekivao sam da ću biti nagrađen’

Relativno nepoznati hrvatski nogometaš, Silvije Begić, igra nogomet života u ruskom Rubinu iz Kazanja. Ovog 27-godišnjeg braniča tamošnji mediji uredno svrstavaju među najbolje igrače u ligi, a zanimljivo je kako Begić uopće nije na radaru HNS-a, dok je njegov suigrač Filip Uremović s kojim nerijetko čini tandem u obrani, već praktički standardni igrač kod Zlatka Dalića.

Međutim, Begić je sada otkrio kako bi zbog HNS-ova ignoriranja mogao prihvatiti rusku putovnicu i mogući nastup za njihovu reprezentaciju.

“Nitko me nije kontaktirao. Nadao sam se pozivu i prije kad sam igrao dobro i očekivao sam da ću biti nagrađen, ali nije bilo ništa od toga. U Hrvatskoj su me mediji spominjali, u BiH nisu. Možda nisu znali da imam njihovu putovnicu, a ja sam rekao da ću se odazvati onome tko me prvi pozove”, rekao je Begić za Sportsport.ba.

Begić ima i putovnicu Bosne i Hercegovine jer rođen je u Posušju, ali kaže kako ne misli igrati niti za njih.

“Ne bih htio ispasti bahat, ali nisam siguran da bih se sada odazvao reprezentaciji BiH. Imam ruske agente i sređujem papire da dobijem njihovo državljanstvo i putovnicu, da ne budem stranac. Ranije sam drugačije razmišljao, ne znam kako bih sada postupio da dobijem poziv”, otkrio je Begić.